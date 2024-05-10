Η Hailey Bieber περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Justin Bieber, με το ζευγάρι να αποκαλύπτει τη χαρά του κατά τη διάρκεια μιας ανανέωσης όρκου-έκπληξη στη Χαβάη.

Το 27χρονο μοντέλο ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα μαζί με τον σύζυγό της, με ένα πανέμορφο βίντεο που τη δείχνει να ακουμπά την κοιλιά της, φορώντας ένα νυφικό από τον Anthony Vaccarello, συνδυασμένο με ένα πέπλο.

Η σταρ και ο Justin Bieber -που πρόσφατα προκάλεσε ανησυχία με μια selfie που έκλαιγε- μοιράστηκαν ένα γλυκό φιλί καθώς γιόρτασαν τα νέα τους κατά τη διάρκεια της τελετής, με τη Hailey να φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Ο Justin, ο οποίος ήταν ντυμένος casual, ανέβαλε χρέη εικονολήπτη, ενώ στο βίντεο ακουγόταν ένα νέο κομμάτι του Bieber. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ο Justin και η Hailey γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2009 από τον πατέρα της Hailey, Stephen Baldwin, στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Justin, «Never Say Never». Στη συνέχεια, το ζευγάρι είχε μια σύντομη περιπέτεια το 2016, εν μέσω ενός διαλείμματος στο «on/off» δεκαετές ειδύλλιο του με τη Selena Gomez. Όταν αυτός και η 31χρονη καλλιτέχνιδα χώρισαν τον Μάιο του 2018, ο Justin έπεσε στην αγκαλιά της Hailey και έκτοτε είναι αχώριστοι.

Το ζευγάρι έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τη σχέση του όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του πολύ δύσκολου πρώτου έτους του γάμου τους.

Μιλώντας στο «GQ» το 2021, ο Justin αποκάλυψε ότι οι αρχικές δυσκολίες του ίδιου και της Hailey προήλθαν από «τραύμα» και «απλά έλλειψη εμπιστοσύνης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.