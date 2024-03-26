Η Χαμάς ζητά να σταματήσουν οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από αεροπλάνα μετά τον θάνατο 18 Παλαιστινίων

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 18 ανθρώπων, εκ των οποίων 12 πνίγηκαν στη θάλασσα, στην προσπάθειά τους να συλλέξουν προμήθειες που είχαν ρίξει αεροπλάνα στην κατεστραμμένη από την πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς ζήτησε να «σταματήσουν άμεσα οι επιχειρήσεις ρίψης βοήθειας από αέρος» και να ανοίξουν «γρήγορα» σημεία χερσαίας πρόσβασης για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Εκτός από τους 12 ανθρώπους που πνίγηκαν χθες, Δευτέρα, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς ποδοπατήθηκαν σε επεισόδια που συνδέονται επίσης με τις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας με αλεξίπτωτα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Yesterday, 13 people drowned in the sea whilst trying to reach aid that fell into the Gaza Sea. pic.twitter.com/a407DN9qtx — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) March 26, 2024

Μεταξύ αυτών, ορισμένοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τρία νοσοκομεία της Πόλης της Γάζας (βόρεια), όπου κατέληξαν σήμερα το πρωί ή πριν από το ξημέρωμα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, ο Ισμαήλ αλ-Σαουάρκα, προσθέτοντας ότι αρκετά από τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι, ακόμα και παιδιά.

«Ανέκαθεν προειδοποιούσαμε τις χώρες που διεξάγουν τις επιχειρήσεις αεροπορικής ρίψης βοήθειας για τον θάνατο που ελλοχεύει σε λάθος διαδικασίες, διότι ένα μέρος αυτής της βοήθειας πέφτει στη θάλασσα, ένα μέρος πέφτει στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ένα μέρος καταλήγει σε επικίνδυνες ζώνες, θέτοντας σε ακραίο κίνδυνο τις ζωές των αμάχων που λιμοκτονούν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στρατιωτικά αεροσκάφη ρίχνουν παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τη στήριξη χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και η Ιορδανία.

Στις 8 Μαρτίου, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν όταν αεροπλάνα έριξαν φορτία με ανθρωπιστική βοήθεια στην Πόλη της Γάζας.

Την ίδια ώρα αυξάνονται οι φωνές που ζητούν από το Ισραήλ να ανοίξει περισσότερα περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας, την οποία πολιορκεί. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, πριν από τον πόλεμο, τουλάχιστον 500 φορτηγά εισέρχονταν εκεί καθημερινά, ενώ σήμερα περίπου 150.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.