Εκτεταμένα χτυπήματα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα -Στοχεύουν υποδομές και διοικητές της Χαμάς

Εκτεταμένες επιδρομές διεξάγει σήμερα το βράδυ ο στρατός στη Γάζα αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, την ώρα που ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς τα στρατεύματα έχουν περικυκλώσει την πόλη.

«Υπάρχουν τώρα εκτεταμένα πλήγματα σε υποδομές τρομοκρατίας, κάτω και πάνω από αυτές», ανέφερε ο Χάγκαρι απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ.

Ισραηλινοί στρατιώτες και τανκς έχουν λάβει θέση εντός της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Το Ισραήλ συνέχισε τους βομβαρδισμούς του σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι στοχεύει τη Χαμάς ενώ την κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Ταυτόχρονα σειρήνες για πυραυλική επίθεση ηχούν στην περιοχή του Τελ Αβίβ, στην Ασντοτ και σε πολλές άλλες πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι έχει αναπτυχθεί σε θέσεις κατά μήκος της ακτής της Γάζας στο πλαίσιο της επέκτασης των χερσαίων επιχειρήσεων, ολοκληρώνοντας την περικύκλωση της πόλης από κάθε κατεύθυνση.

Ο επιχειρησιακός στόχος των χερσαίων δυνάμεων είναι να περικυκλώσει τις δυνάμεις της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και να χτυπήσει και να καταστρέψει επιλεγμένους στόχους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και κέντρων διοίκησης και ελέγχου που ανήκουν στη Χαμάς, σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις.

