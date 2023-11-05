Συνεχίζεται ο διπλωματικός μαραθώνιος στη Μέση Ανατολή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, καθώς η Ουάσιγκτον θέλει να αποτρέψει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση την ώρα που εντείνεται η οργή των Αράβων από την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν, ενώ παραμένει ο ισχυρότερος υποστηρικτής της στρατιωτικής απάντησης του Ισραήλ στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, επιδιώκει ολοένα και περισσότερο να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στο Ισραήλ ώστε να μετριάσει τις συνέπειες της πλήρους πολιορκίας της Γάζας με αεροπορικές, επίγειες και θαλάσσιες επιθέσεις στη Γάζα, όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια πολίτες.

Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών ο Άντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στην Τουρκία στη σκιά των χθεσινών δηλώσεων του με τις οποίες απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός αλλά και την απόφαση του Ερντογάν να ανακαλέσει τον πρέσβη της από το Τελ Αβίβ.

Επίσκεψη στο Ιράκ

Το βράδυ της Κυριακής ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ιράκ, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα κύμα επιθέσεων από συμμαχικές πολιτοφυλακές του Ιράν στο Ιράκ και αλλού.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στο Ιράκ, που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται σκληρά» για να σταματήσουν την εξάπλωση των συγκρούσεων και να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια και παράλληλα κατέστησε «πολύ σαφές» ότι οι επιθέσεις που προέρχονται από πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν είναι «απαράδεκτες».

Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, μεταξύ 17ης Οκτωβρίου και 3ης Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν περίπου 17 επιθέσεις στο Ιράκ και 12 στη Συρία. Σχεδόν 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ. Αποστολή τους είναι να συμβουλεύουν τους Ιρακινούς ομολόγους τους στην καταπολέμηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ο Σουντάνι έχει ήδη καταδικάσει αυτές τις επιθέσεις και διαβεβαίωσε ότι γίνονται "έρευνες" για τον εντοπισμό των δραστών.

Σήμερα, όταν υποδέχτηκε τον Μπλίνκεν, ζήτησε για άλλη μια φορά "άμεση κατάπαυση του πυρός" στη Γάζα, επισημαίνοντας "την επείγουσα ανάγκη να περιοριστεί η κρίση και να αποτραπεί η εξάπλωσή της", σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Το Ιράκ δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ και η ιρακινή κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στο Ιράν, χώρα που υποστηρίζει την παλαιστινιακή Χαμάς.

Συνάντηση με Αμπάς

Νωρίτερα, σε μία άλλη αιφνιδιαστική κίνηση, ο Μπλίνκεν επισκέφτηκε τη Δυτική Όχθη όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Μπλίνκεν είπε στον παλαιστίνιο πρόεδρο ότι οι ΗΠΑ οραματίζονται την Παλαιστινιακή Αρχή να «διαδραματίζει κεντρικό ρόλο» στη διοίκηση της Γάζας μετά τη Χαμάς, σε μία σαφή ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να σκιαγραφεί ένα σενάριο για την μετά τη σύγκρουση εποχή.

Ο Αμπάς, ωστόσο, είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα αναλάβει την εξουσία στη Γάζα μόνο ως μέρος μιας «συνολικής πολιτικής λύσης» στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση ενώ επανέλαβε την έκκληση για κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι δύο, συζήτησαν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να σταματήσει η εξτρεμιστική βία κατά των Παλαιστινίων και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ μετά τη συνάντηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, πριν μεταβεί στο Ιράκ είχε πραγματοποιήσει άλλη αιφνιδιαστική στάση στην Κύπρο όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και συζήτησαν την πρωτοβουλία της Κύπρου σχετικά με τη δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Κύπρου με τελικό προορισμό τη Γάζα.



