IDF: Κατά μήκος την ακτών της Γάζας οι δυνάμεις μας - Ολοκληρώνεται η περικύκλωση

Σε θέσεις κατά μήκος της ακτής της Γάζας έχουν αναπτυχθεί οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού στο πλαίσιο της επέκτασης των χερσαίων επιχειρήσεων, ολοκληρώνοντας την περικύκλωση της πόλης από κάθε κατεύθυνση, δήλωσαν οι IDF το βράδυ της Κυριακής.

Ο επιχειρησιακός στόχος των χερσαίων δυνάμεων είναι να περικυκλώσει τις δυνάμεις της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και να χτυπήσει και να καταστρέψει επιλεγμένους στόχους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και κέντρων διοίκησης και ελέγχου που ανήκουν στη Χαμάς, σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια των μαχών στη Γάζα, οι IDF αναφέρουν ότι έχουν πλήξει πάνω από 1.600 στόχους που ανήκουν στη Χαμάς, αναφέρεται σε ανακοίνωση ενώ επισημαίνεται ότι οι στόχοι περιλαμβάνουν υποδομές της οργάνωσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, θέσεις εκτόξευσης και παρατήρησης αντιαρματικών πυραύλων και στελέχη της Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή τους οι IDF αναφέρουν ότι «από την αρχή του πολέμου, οι στρατιώτες της 36ης Μεραρχίας εξάλειψαν πάνω από 300 τρομοκράτες σε επιχειρήσεις που περιλάμβαναν πυρά πυροβολικού και συντονισμό μεταξύ της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του πεζικού και των τεθωρακισμένων στρατιωτών. Τις τελευταίες 12 ώρες, οι στρατιώτες της μεραρχίας έπληξαν περίπου 50 στόχους, μεταξύ των οποίων ζώνες μάχης, επιχειρησιακές κατοικίες, φυλάκια, στρατιωτικές θέσεις και υπόγεια υποδομή, και εξολόθρευσαν τρομοκράτες σε μάχες κοντά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.