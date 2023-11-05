Σειρήνες ηχούν στις συνοριακές πόλεις του Ισραήλ με τη Γάζα

Σειρήνες για πυραυλικές επιθέσεις ηχούν στη νότια πόλη Σντερότ και σε άλλες δύο κοινότητες κοντά στα σύνορα της Γάζας.

Νωρίτερα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν επιβεβαιώσει ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον πηγής αντιαρματικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Yiftah, ένα κιμπούτς στο βόρειο Ισραήλ.

Οι IDF ανέφεραν ότι το σύστημα αεράμυνας Iron Dome είχε αναχαιτίσει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ερχόταν από «βαθιά» τον Λίβανο προς το Ισραήλ.

Αρκετές άλλες τοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ έγιναν επίσης στόχοι δυνάμεων εντός του Λιβάνου, ανέφερε το IDF.

«Ο Ισραηλινός Στρατός απάντησε με πυρά πυροβολικού προς την πηγή της πυρκαγιάς», ανέφερε.

Το πρωί της Κυριακής ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει και πάλι στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας «παράθυρο» λίγων ωρών για να φύγουν προς το νότιο τμήμα του παράκτιου θύλακα.

Το βράδυ είχε συνεχιστεί ο βομβαρδισμός της Γάζας με τις παλαιστινιακές αρχές να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το βράδυ του Σαββάτου στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι.

Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδιά, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν να πολεμούν τη Χαμάς στο έδαφος στη Λωρίδα της Γάζας ενώ έχουν εντοπίσει δεκάδες τουφέκια, drones αυτοκτονίας και πυρομαχικά

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για έρευνα στην περιοχή του Beit Hanoun, τα στρατεύματα των IDF εντόπισαν μεγάλο αριθμό όπλων και υλικού πληροφοριών σε μια κατοικία στην περιοχή, αναφέρουν οι ισραηλινές δυνάμεις σε ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας εντοπίστηκαν τυφέκια AK-47, υποπολυβόλα, φυσίγγια, χειροβομβίδες, εκρηκτικοί μηχανισμοί, drones αυτοκτονίας και πύραυλοι RPG. Μερικά από τα όπλα καταστράφηκαν και μερικά μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για περαιτέρω εξέταση.

Επιπλέον, οι ειδικές δυνάμεις του IDF εντόπισαν ένα εργαστήριο εκρηκτικών και το κατέστρεψαν.



Πηγή: skai.gr

