Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα ρουκέτες Κατιούσα κατά της πόλης Κιριάτ Σμόνα του βορείου Ισραήλ, σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο από το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και τρία παιδιά.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι η επίθεσή της πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στο "στυγερό και άγριο έγκλημα" του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό της Χεζμπολάχ πάνω από τα σύνορα, καθώς η ένταση έχει κλιμακωθεί μεταξύ του Ισραήλ και της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε πού σκοτώθηκε ο Ισραηλινός.

Ο Λίβανος θα υποβάλει καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη για τη δολοφονία αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η χώρα του συλλέγει πληροφορίες και φωτογραφίες και πιθανόν θα υποβάλει την καταγγελία της αύριο, Δευτέρα.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στον Λίβανο ότι ισραηλινό πλήγμα σκότωσε τρείς ανθρώπους που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι ο στρατός θα εκδώσει ανακοίνωση εντός της ημέρας σε σχέση με ένα αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο.

