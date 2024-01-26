Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις από ΟΗΕ, Διεθνή Αμνηστία και HRW, η Αλαμπάμα προχώρησε χθες Πέμπτη στην εκτέλεση του 58χρονου θανατοποινίτη Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ (Kenneth Eugene Smith) στη φυλακή της Άτμορ, προκαλώντας του ασφυξία διά της εισπνοής αζώτου – πρώτη φορά παγκοσμίως που χρησιμοποιήθηκε αυτή η μέθοδος.

Σύφωνα με τον ΟΗΕ, το πρωτόκολλο της εκτέλεσης διά της υποξίας που προκαλεί η εισπνοή αζώτου δεν προβλέπει τη χορήγηση αναισθησίας, μολονότι η αμερικανική κτηνιατρική εταιρεία (AVMA) συνιστά να δίνεται αναισθητικό στα ζώα στα οποία γίνεται ευθανασία με αυτόν τον τρόπο

Σύμφωνα με δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο που ήταν αυτόπτες μάρτυρες στην εκτέλεση του Σμιθ, που διήρκεσε 22 λεπτά (πολύς χρόνος για εκτέλεση), ο 58χρονος «σπαρταρούσε» δεμένος για αρκετά λεπτά και «βαριανάσαινε» μέχρι να πεθάνει.

Ο Λι Χέντζπεθ ένας από τους πέντε δημοσιογράφους που ήταν παρόντες δήλωσε στην Daily Mail: «Έχω πάει σε τέσσερις προηγούμενες εκτελέσεις και δεν έχω δει ποτέ καταδικασμένο κρατούμενο να χτυπιέται με τον τρόπο που αντέδρασε ο Κένεθ Σμιθ στο αέριο άζωτο

Ο δημοσιογράφος συγκλονισμένος είπε ότι ήταν η «πιο βίαιη εκτέλεση» που είχε δει ποτέ.

What went wrong? Why did Kenneth Eugene Smith take 22 minutes to die in agony - after Alabama PROMISED his execution would be PAINLESS https://t.co/XVyoJElfVO pic.twitter.com/onE7ktZHVW — Daily Mail Online (@MailOnline) January 26, 2024

Οι αντιδράσεις για τον ασφυκτικό θάνατο του Σμιθ συνεχίστηκαν και σήμερα.

«Λυπάμαι πολύ για την εκτέλεση του Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ στην Αλαμπάμα παρά τις σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι η μη δοκιμασμένη αυτή μέθοδος της ασφυξίας με άζωτο μπορεί να συνιστά βασανιστήριο ή βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση», κατήγγειλε ο Υπατος Αρμοστής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ.

#USA: UN Human Rights Chief @volker_turk deeply regrets the execution of Kenneth Eugene Smith in Alabama despite serious concerns this novel & untested method of suffocation by nitrogen gas may amount to torture, or cruel, inhuman or degrading treatment. pic.twitter.com/NPfjXwyOmh — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 26, 2024

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ενωση καταγγέλλει την «ιδιαίτερα βάναυση» εκτέλεση με εισπνοή αζώτου στις ΗΠΑ.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση εκφράζει την βαθιά της λύπη για την εκτέλεση του Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ στην Αλαμπάμα» και καταγγέλλει την «ιδιαιτέρως βάναυση» μέθοδο εκτέλεσης που «επιβαρύνεται από το γεγονός ότι ο φυλακισμένος υπήρξε ήδη αντικείμενο απόπειρας εκτέλεσης τον Νοέμβριο 2022», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι είναι αντίθετη με την επιβολή της θανατικής ποινής «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

