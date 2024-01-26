Η Αλαμπάμα εκτέλεσε θανατοποινίτη για πρώτη φορά παγκοσμίως, με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που επικρίνει ο ΟΗΕ, καθώς εκτιμά πως πιθανόν αποτελεί «βασανιστήριο».

Ο Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ, είχε καταδικαστεί οριστικά το 1996 στην εσχάτη των ποινών μετά τη δίκη του για τη δολοφονία γυναίκας κατά παραγγελία του συζύγου της. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στη φυλακή της Άτμορ στις 20:25 τοπική ώρα, ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανακοίνωση Τύπου της κυβερνήτριας Άιβι.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο θανατοποινίτης πέθανε μετά από εισπνοή καθαρού αερίου αζώτου μέσω μιας μάσκας προσώπου. Είναι η πρώτη φορά που μια νέα μέθοδος εκτέλεσης χρησιμοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που εισήχθη η θανατηφόρα ένεση το 1982, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος.

Η εκτέλεση διήρκεσε περίπου 22 λεπτά και ο Σμιθ φάνηκε να έχει τις αισθήσεις του για αρκετά λεπτά. Για τουλάχιστον δύο λεπτά, φαινόταν να κουνιέται και να τραβά τα λουριά που ήταν δεμένος. Για αρκετά λεπτά ανέπνεε βαριά μέχρι που η αναπνοή δεν ήταν πλέον αντιληπτή.

Στην τελευταία του δήλωση, ο Σμιθ είπε «απόψε η Αλαμπάμα κάνει την ανθρωπότητα να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω. ...Φεύγω με αγάπη, ειρήνη και φως».

Με τα χέρια του σχημάτισε τη λέξη «σας αγαπώ» προς τα μέλη της οικογένειάς του που ήταν μάρτυρες. «Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε. Αγάπη, αγαπώ όλους εσάς», είπε ο Σμιθ.

Η κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, είπε ότι η εκτέλεση αποτελούσε απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία της 45χρονης Ελίζαμπεθ Σένετ το 1988.

«Περισσότερα από 30 χρόνια μετά και τις απόπειρες του Σμιθ να παίξει με το σύστημα, ο κ. Σμιθ τιμωρήθηκε για τα φρικτά εγκλήματά του. ...Προσεύχομαι να ησυχάσει η οικογένεια της Ελίζαμπεθ Σένετ μετά από τόσα χρόνια που βιώνει αυτή τη μεγάλη απώλεια», είπε η Άιβι σε δήλωση.

Ο Μάικ Σένετ, ο γιος του θύματος, δήλωσε ότι ο Σμιθ «ήταν φυλακισμένος τα διπλάσια χρόνια από εκείνα που ήξερα τη μαμά μου».

«Τίποτα από αυτά που συνέβησαν σήμερα εδώ δεν θα φέρουν τη μαμά πίσω. Είναι μια γλυκόπικρη μέρα. Δεν πρόκειται να πανηγυρίσουμε. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η Ελίζαμπεθ Ντορλέν Σένετ δικαιώθηκε απόψε», είπε.

Το κράτος είχε επιχειρήσει προηγουμένως να εκτελέσει τον Σμιθ το 2022, αλλά η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή επειδή οι αρχές είχαν αντιμετωπίσει τεχνικό πρόβλημα.



Πηγή: skai.gr

