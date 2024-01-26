Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις από ΟΗΕ, Διεθνή Αμνηστία και HRW, η Αλαμπάμα προχώρησε χθες Πέμπτη στην εκτέλεση του 58χρονου θανατοποινίτη Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ (Kenneth Eugene Smith) στη φυλακή της Άτμορ, προκαλώντας του ασφυξία διά της εισπνοής αζώτου.

Παρόντες στην «πειραματική» εκτέλεση της θανατικής ποινής (αφού δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ η μέθος σε άνθρωπο) ήταν, εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και 5 δημοσιογράφοι.

Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια που χρησιμοποιήθηκε στη χώρα εντελώς νέα μέθοδος εκτέλεσης, για την οποία ο ΟΗΕ έκανε λόγο για μορφή «βασανισμού».

Ο Σμιθ διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός χθες στις 20:25 (τοπική ώρα· στις 04:25 σήμερα ώρα Ελλάδας), 29 λεπτά μετά την έναρξη της εκτέλεσης, διευκρίνισαν οι αρχές της πολιτείας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η εκτέλεση διήρκεσε περίπου 22 λεπτά και ο Σμιθ φάνηκε να έχει τις αισθήσεις του για αρκετά λεπτά. Για τουλάχιστον δύο λεπτά, φαινόταν να κουνιέται και να τραβά τα λουριά που ήταν δεμένος. Για αρκετά λεπτά ανέπνεε βαριά μέχρι που η αναπνοή δεν ήταν πλέον αντιληπτή.

Σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του CBS, δημοσιογράφος του οποίου ήταν παρών στην εκτέλεση, τα τελευταία λόγια του κ. Σμιθ ήταν: «απόψε, η Αλαμπάμα πάει την ανθρωπότητα ένα βήμα πίσω (...) Φεύγω με αγάπη, ειρήνη και φως (...) Ευχαριστώ σε όλους όσοι με υποστηρίξατε. Σας αγαπώ όλους».

Χθες το πρωί, του προσφέρθηκε το τελευταίο του γεύμα, μπριζόλα με πατάτες και αυγά, σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών.

Όταν άρχισε η εκτέλεσή του, ο Σμιθ «άρχισε να συστρέφεται και να σπαρταράει για δυο ως τέσσερα λεπτά, που ακολουθήθηκαν από περίπου πέντε λεπτά που βαριανάσαινε», ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος AL.com, επικαλούμενος αυτόπτες μάρτυρες.

Έμοιαζε να προσπαθούσε να «κρατήσει την ανάσα του για όσο περισσότερο μπορούσε», ώστε να μην εισπνεύσει το άζωτο, είπε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της διεύθυνσης φυλακών στην Αλαμπάμα, ο Τζον Χαμ.

«Βασανιστήριο»

Προηγούμενη προσπάθεια να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση, τη 17η Νοεμβρίου 2022, ακυρώθηκε in extremis, καθώς δεν μπόρεσε να γίνει εντός του καθορισμένου χρόνο η τοποθέτηση καθετήρα έγχυσης του θανατηφόρου διαλύματος στις φλέβες του, παρότι παρέμεινε δεμένος για ώρες.

Η Αλαμπάμα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, συγκαταλέγεται στις τρεις αμερικανικές πολιτείες που έχουν εγκρίνει τις εκτελέσεις με εισπνοή αζώτου, μέθοδο στην οποία ο θάνατος προκαλείται από υποξία (έλλειψη οξυγόνου).

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τόνισε τη 16η Ιανουαρίου πως τη «θορύβησε» η χρήση «μεθόδου εκτέλεσης άνευ προηγουμένου» , εντελώς «αδοκίμαστης».

Αυτό «θα μπορούσε να συνιστά βασανιστήριο ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα», προειδοποίησε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, η Ραβίνα Σαμντασάνι, καλώντας να ανασταλεί η εκτέλεση. Το πρωτόκολλο της εκτέλεσης διά της υποξίας που προκαλεί η εισπνοή αζώτου δεν προβλέπει τη χορήγηση αναισθησίας, μολονότι η αμερικανική κτηνιατρική εταιρεία (AVMA) συνιστά να δίνεται αναισθητικό στα ζώα στα οποία γίνεται ευθανασία με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε η εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

