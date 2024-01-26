Ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τα πρώτα μέτρα με γρήγορο αποτέλεσμα προκειμένου να απαντήσει στους αγρότες που διαδηλώνουν εδώ και μία εβδομάδα και οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή όχι να αποκλείουν δρόμους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αντιμέτωπος με την πρώτη σοβαρή κρίση μετά τον διορισμό του, ο Γκαμπριέλ Ατάλ αναμένεται να πάει σήμερα να συναντήσει τους αγρότες για να κάνει "συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων απλούστευσης" με τον υπουργό Γεωργίας Μαρκ Φεσνό.

Σύμφωνα με το μεγάλο αγροτικό συνδικάτο FNSEA, θα μεταβεί στην Οτ Γκαρόν (νοτιοδυτικά), όπου ξεκίνησε το πρώτο μπλόκο των αυτοκινητοδρόμων πριν από μία εβδομάδα.

Σήμερα το πρωί ο αυτοκινητόδρομος A1, ένας σημαντικός οδικός άξονας που συνδέει το Παρίσι με τη βόρεια Ευρώπη, ήταν κλειστός στην κυκλοφορία από τρακτέρ και δεμάτια άχυρο σε δύο σημεία, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες.

"Σήμερα περιμένουμε τις απαντήσεις του πρωθυπουργού και αν δεν τις έχουμε θα συνεχίσουμε την κινητοποίηση", δήλωσε ο Ζερεμί Αγιάρντ, συνδικαλιστής αγρότης στη βόρεια Γαλλία.

"Η κινητοποίηση θα έχει διάρκεια", προειδοποίησε ο Ολιβιέ Λιλιέβρ, παραγωγός παντζαριών και καλαμποκιού, σε ένα μπλόκο.

Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, σύμφωνα με καταμέτρηση της FNSEA, της πλειοψηφικής αγροτικής οργάνωσης που πρόσκειται στην κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί εδώ και μία εβδομάδα να κατευθύνει το κίνημα.

Οι αγρότες που συνάντησε το AFP σε πολλά σημεία της Γαλλίας έχουν διάφορες διεκδικήσεις, ανάλογα με το αν είναι πτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί από τη γρίπη των πτηνών, οινοπαραγωγοί οι πωλήσεις των κρασιών των οποίων έχουν πέσει, βιοκαλλιεργητές λαχανικών που σνομπάρουν οι Γάλλοι, ή μεγάλοι παραγωγοί δημητριακών όπως ο Τιερί Καζμαζού, που καλλιεργεί γλυκό καλαμπόκι και πράσινα φασόλια για μια μεγάλη εταιρία κονσερβοποιίας στη Σιγκαλέν, στη Ζιρόντ.

Κατά τη γνώμη του, "το GNR (το αγροτικό ντίζελ) είναι πραγματικά μια προτεραιότητα, μια πρωταρχική μείωση: πρέπει να επανέλθει στα 80 σεντ χωρίς φόρους ενώ το αγοράζουμε στο 1,20 ευρώ, είναι επείγον, μας χώνει στο χώμα!".

Άλλοι θέλουν μια ελάχιστη τιμή για τα προϊόντα τους, ή την καταβολή βοήθειας ή αποζημιώσεων που τους οφείλονται εδώ και καιρό, ακόμη και μια αναστολή στην απαγόρευση των φυτοφαρμάκων, όπως έχει ζητήσει πρόσφατα η FNSEA. Ένα μέρος των 140 διεκδικήσεων του συνδικάτου απαιτούν νομοθεσία ή διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποκλεισμός μεγάλων οδικών αξόνων

Σχεδόν παντού στη χώρα, οι διαδηλωτές επιτέθηκαν την Πέμπτη σε σύμβολα του κράτους και σε μεγάλα καταστήματα λιανικής, δίνοντας την εικόνα ενός θυμού που ριζοσπαστικοποιείται.

Χωρίς επέμβαση των δυνάμεων της τάξης σε αυτό το στάδιο, με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, να εκτιμά πως οι αγρότες δεν θα επιτίθεντο στους αστυνομικούς ούτε στους χωροφύλακες, και πως δεν θα έβαζαν φωτιά σε δημόσια κτήρια.

Στην Αζέν (νοτιοδυτικά), διαδηλωτές έβαλαν λάστιχα, πλαστικά, κοτέτσια και κοπριά μπροστά στον σταθμό, ενώ μια άλλη ομάδα απέκλειε τους δρόμους. Ένα αγριογούρουνο κρεμάστηκε μπροστά από ένα κτήριο της Επιθεώρησης Εργασίας.

Για τον Σαρλ Ντεμεγέρ, παραγωγό αντιδιών στον Βορρά, "κλείνοντας τη Γαλλία, μπορεί να έχουμε απαντήσεις".

Οι υπουργοί Γεωργίας και Οικονομίας αναμενόταν να προεδρεύσουν στις 13:00 μιας επιτροπής παρακολούθησης των εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους μεγάλους διανομείς και τους προμηθευτές τους, που θεωρείται ότι προστατεύουν το εισόδημα των παραγωγών.

Οι διαδηλώσεις έφεραν επίσης σε πρώτο πλάνο τα σχέδια συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου όπως εκείνη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Mercosur, που συνενώνει τις εμπορικές δυνάμεις της Λατινικής Αμερικής, και στην οποία αντιτίθεται ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής πολιτικής τάξης.

Στη Γαλλία, οι εισαγωγές τροφίμων αυξάνονται, μερικές φορές χωρίς να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες για τα φυτοφάρμακα για παράδειγμα.

Ενώ οι αγρότες κινητοποιούνται και στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Πολωνία ή στην Ελβετία, το κίνημα είναι δημοφιλές στη Γαλλία, αλλά δεν τάσσονται όλα τα συνδικάτα υπέρ της περικοπής των περιβαλλοντικών κανόνων.

Η Confédération paysanne, το τρίτο αντιπροσωπευτικό συνδικάτο, που πρόσκειται στην αριστερά, προτείνει λύσεις αρκετά διαφορετικές από εκείνες των συνδικάτων FNSEA, Jeunes agriculteurs και Coordination rurale.

Οι οικολογικές ΜΚΟ ανησυχούν με τις εκκλήσεις για χαλάρωση των κανόνων για το νερό ή τα φυτοφάρμακα.

"Η γεωργία δεν θα διευθετήσει την κρίση της με το να μειώνει τα περιβαλλοντικά μέτρα, το αντίθετο, αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση", λέει η Σαντρίν Μπελιέ, διευθύντρια της ΜΚΟ "Humanité et Biodiversité".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

