Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βιντεάκι μιας μαμάς που δείχνει έναν πολύ απλό τρόπο για να κινείσαι στους αχανείς χώρους του αεροδρομίου με ευκολία, ενώ έχεις μαζί σου μωρό.
Method of carrying a child with a suitcase pic.twitter.com/IHYNqzIl6H— Enez Özen | Enezator (@Enezator) January 25, 2024
Ο τρόπος είναι πολύ απλός, δεν θέλει κόπο -θέλει τρόπο που λένε.
Απλά βάζεις το μωρό να καθίσει πάνω στην βαλίτσα, σηκώνεις το χερούλι και του φοράς μια ζακέτα «δένοντάς» το ουσιαστικά πάνω στο χερούλι.
Φύγαμε…
Πηγή: skai.gr
- Ρεκόρ μόνιμων κατοίκων στη Γερμανία λόγω των μεταναστών - Στα 84,7 εκατομμύρια ο πληθυσμός
- Αγρότες με τρακτέρ θα διασχίσουν το κέντρο του Βερολίνου - Θα επιδώσουν κείμενο με τις θέσεις τους στα κυβερνητικά κόμματα
- Κίνα: Ξεκινά σήμερα η περίοδος των ταξιδιών για το Σεληνιακό Νέο Έτος, αναμένεται αριθμός-ρεκόρ 9 δισεκ. μετακινήσεων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.