Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βιντεάκι μιας μαμάς που δείχνει έναν πολύ απλό τρόπο για να κινείσαι στους αχανείς χώρους του αεροδρομίου με ευκολία, ενώ έχεις μαζί σου μωρό.

Method of carrying a child with a suitcase pic.twitter.com/IHYNqzIl6H January 25, 2024

Ο τρόπος είναι πολύ απλός, δεν θέλει κόπο -θέλει τρόπο που λένε.

Απλά βάζεις το μωρό να καθίσει πάνω στην βαλίτσα, σηκώνεις το χερούλι και του φοράς μια ζακέτα «δένοντάς» το ουσιαστικά πάνω στο χερούλι.

Φύγαμε…



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.