Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους το τελευταίο διάστημα, καλούν σε έκτακτη σύνοδο τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στο Ριάντ για να συζητήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, θεωρείται ως η de facto συλλογική φωνή του μουσουλμανικού κόσμου.



Η συνάντηση κορυφής στο Ριάντ θα γίνει την Κυριακή παρουσία του προέδρου του Ιράν, Eμπραχίμ Ραΐσι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν μίλησε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν για το θέμα, σύμφωνα με ιρανική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της οποίας «τονίστηκε ότι ο OIC θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια έκτακτη σύνοδο κορυφής με στόχο την ανασκόπηση των εξελίξεων στην Παλαιστίνη,και της Δυτικής Όχθης και αποστέλλοντας συνεχώς ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή».Ο OIC επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει «μια έκτακτη ισλαμική σύνοδο κορυφής μετά από πρόσκληση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει την προεδρία της τρέχουσας Ισλαμικής Συνόδου Κορυφής», στις 12 Νοεμβρίου.

