«Εάν η Μέση Ανατολή ‘’πέσει’’ στον "άξονα του τρόμου", η Ευρώπη θα είναι η επόμενη», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλώντας σε 80 ξένους πρέσβεις στην Ιερουσαλήμ. «Και κανείς δεν θα είναι ασφαλής» δήλωσε εμφατικά.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς «δεν είναι μια τοπική μάχη». «Η νίκη μας είναι η δική σας νίκη» υποστήριξε.



Ο Νετανιάχου αποκάλεσε τον αγώνα του Ισραήλ κατά της Χαμάς σαν μια «ευρύτερη μάχη μεταξύ πολιτισμού και βαρβαρότητας».



«Η βαρβαρότητα καθοδηγείται από έναν ευρύτερο άξονα τρόμου», δήλωσε. «Ο άξονας του τρόμου καθοδηγείται από το Ιράν. Περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς, τους Χούτι και τα άλλα τσιράκια τους. Επιδιώκουν να επαναφέρουν τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο σε έναν Μεσαίωνα. Επιδιώκουν να τορπιλίσουν, να εκτροχιάσουν κάθε πρόοδο προς την ειρήνη».



Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι αφού το Ισραήλ καταστρέψει τη Χαμάς, θα προσφέρει στον λαό της Γάζας «ένα πραγματικό μέλλον, ένα μέλλον υπόσχεσης και ελπίδας».

Ζήτησε επίσης από τους ξένους διπλωμάτες «να υποστηρίξουν το αίτημα του Ισραήλ για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και να ασκήσουν πίεση στο Κατάρ».

Συναγερμός σε Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις στο Ισραήλ

Περισσότερες από 30 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν στο μεταξύ τη Δευτέρα το απόγευμα από το έδαφος του Λιβάνου και από τη Χαμάς, με στόχους στο Τελ Αβίβ, στη Χάιφα και σε άλλες μικρότερες.

Όπως δήλωσε η Χαμάς, οι 16 ρουκέτες προήλθαν από τις βάσεις της στον Λίβανο και ήταν μεγάλου βεληνεκούς. Στόχο είχαν τη Ναχαρίγια, τη Χάιφα και άλλες περιοχές.

Δείτε βίντεο από την αναχαίτιση των πυραύλων, από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome:

