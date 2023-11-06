Περίπου 35.000 μαθητές εβραϊκών σχολείων της Γαλλίας ξανάρχισαν σήμερα τα μαθήματα, υπό ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, με φόντο την εκρηκτική αύξηση αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι μετά τις 7 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί 1.040 αντισημιτικές ενέργειες.

Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύθηκε η ασφάλεια των χώρων λατρείας και των εβραϊκών σχολείων: 10.000 αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί για να προστατεύσουν 900 χώρους, σχολεία και συναγωγές όπου συχνάζουν οι Εβραίοι της Γαλλίας.

Στο Στρασβούργο, όπως και στην περιοχή του Παρισιού, οι γονείς που ρωτήθηκαν –αρνήθηκαν οι περισσότεροι να δηλώσουν το όνομά τους– μίλησαν για τον «φόβο» που αισθάνονται μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

«Αισθανόμαστε πιεσμένοι, συνοδεύουμε περισσότερο τα παιδιά μας στο σχολείο, τα αφήνουμε λιγότερο να κυκλοφορούν μόνα τους όπως πριν», είπε ο 35χρονος Γιαέλ, δύο παιδιά του οποίου φοιτούν στο σχολείο Ακιμπά του Στρασβούργου.

«Δεν μιλάμε πολύ στα παιδιά, για να μην επηρεαστούν πολύ, αλλά εμείς προσπαθούμε να προσέχουμε πολύ. Και όταν αφήνω τα παιδιά στο σχολείο, αισθάνομαι έναν κόμπο στον λαιμό», είπε η Λιορά, 30 ετών, που πήγε να παραλάβει τα δύο παιδιά της για το μεσημεριανό διάλειμμα από το σχολείο το οποίο φυλάσσεται από δύο μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Κανείς δεν ξέχασε την επίθεση στο εβραϊκό σχολείο Οτζάρ Χατορά στην Τουλούζη το 2012, όταν ο τζιχαντιστής Μοχάμεντ Μερά σκότωσε έναν εκπαιδευτικό και τρεις μαθητές.

«Μπορεί να υπάρξει μια επίθεση και τα σχολεία είναι στόχοι», εξηγεί ο 70χρονος Σαμουέλ, έξω από το σχολείο Μαϊμονίντ Ραμπάμ της Βουλόνης-Μπιγιανκούρ (περιφέρεια του Παρισιού) όπου έχουν αναπτυχθεί τέσσερις στρατιώτες, με τα όπλα ανά χείρας. «Αν και δηλώνει «καθησυχασμένος» από την ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων, ο 55χρονος Ντανιέλ Μ. μιλάει για τον «φόβο» που αισθάνεται η εβραϊκή κοινότητα. «Πάνε πολλά χρόνια τώρα, από το 2001 στην πραγματικότητα, που αισθανόμαστε ότι επιστρέφει ο αντισημιτισμός», είπε.

«Το κράτος κάνει πολλά, όμως ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα και τα ιδρύματά μας επενδύουν πολλά στην ασφάλειά τους, με ιδιωτικούς πόρους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αριέλ Γκόλντμαν, ο πρόεδρος του Ενιαίου Κοινωνικού Εβραϊκού Ταμείου (FSJU).

Πριν από τις σχολικές διακοπές είχαν γίνει περίπου 20 φάρσες για βόμβα σε εβραϊκά σχολεία σε όλη τη Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

