Εκπρόσωπος Χαμάς: Οι ΗΠΑ έχουν βρώμικα σχέδια - Θέλουμε ελεύθερη χώρα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ

Βολές εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες έχουν «βρώμικα σχέδια» για τη Γάζα, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, σε μία προσπάθεια να διεθνοποιήσει την κρίση στην περιοχή της Γάζας και του Ισραήλ.

«Προειδοποιούμε όλα τα μέρη, αν θέλουν να κάνουν κάτι στον λαό μας... ο μεγάλος παλαιστινιακός λαός μας δεν θα το δεχτεί», τόνισε ο εκπρόσωπος της Χαμάς και πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν βρώμικα σχέδια. Ο λαός της Γάζας δεν θα σιωπήσει εάν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τη συνεργασία με τους κατακτητές».

«Θέλουμε μια ανεξάρτητη χώρα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν, χαρακτηρίζοντας «εκτός τόπου» όσους πιστεύουν ότι η Χαμάς θα καταστραφεί: «Η Χαμάς θα είναι νικητής στον πόλεμο με το Ισραήλ. Ήμασταν νικητές στις 7 Οκτωβρίου και θα παραμείνουμε νικητές. Μένουμε ακλόνητοι και ο εχθρός θα υποστεί μεγάλες απώλειες».

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι η οργάνωση κρύβει όπλα κάτω από το νοσοκομείο Σέιχ Χαμάντ, στη Γάζα.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι οι τρύπες που παρουσίασε σε φωτογραφίες ο IDF ήταν οι είσοδοι τούνελ που χρησιμοποιούσε η Χαμάς.

Ο Οσάμα Χαμντάν κάλεσε, μάλιστα, τον ΟΗΕ να επιθεωρήσει τα νοσοκομεία στη Γάζα, ώστε «να αποδειχθούν τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

