Τέσσερις άνδρες κατηγορούνται ότι έκλεψαν μια χρυσή… τουαλέτα από ένα μέγαρο της νότιας Αγγλίας, όπου φυλασσόταν στο πλαίσιο μιας έκθεσης έργων τέχνης μέχρι τη στιγμή που έκανε «φτερά», ένα πρωινό του 2019.

Η λεκάνη, από χρυσό 18 καρατίων, είχε τοποθετηθεί στο Παλάτι Μπλένειμ (Blenheim Palace), όπου γεννήθηκε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο της έκθεσης ενός Ιταλού καλλιτέχνη.

Τότε, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι διαρρήκτες μπήκαν στο μέγαρο και πήραν το έκθεμα «Αμερική» κάποια στιγμή πριν από τις 5 τα ξημερώματα.

Το... έκθεμα ήταν πλήρως λειτουργικό και η αξία της χευσής λεκάνης υπολογίζεται στις 4,8 εκατ. λίρες (περίπου 6 εκατ. ευρώ).

Four men charged over Blenheim Palace gold toilet theft https://t.co/VMrUlzbii5 — BBC News (UK) (@BBCNews) November 6, 2023

Οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ο Τζέιμς Σιν, 39 ετών, κατηγορείται για διάρρηξη και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με εγκληματική δραστηριότητα. Δίωξη ασκήθηκε και σε άλλους τρεις άνδρες, τους Μάικλ Τζόουνς, Φρεντ Ντοου και Μπόρα Γκάκουκ.

Οι τέσσερις άνδρες θα προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου στις 28 Νοεμβρίου.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν οι αρχές ανέκτησαν τη λεκάνη της τουαλέτας ή τι απέγινε το έκθεμα.

Το Παλάτι Μπλένειμ εξέφρασε τη λύπη του για την κλοπή της τουαλέτας, η οποία είχε εκτεθεί προηγουμένως στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης.

Η ολόχρυση «Αμερική» του ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan εκτίθεται στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης - Σεπτέμβριος 2016

Το μεγαλύτερο παλάτι της Αγγλίας

Το Ανάκτορο Μπλένειμ βρίσκεται στην περιοχή Γούντστοκτου Όξφορντσαϊρ στην Αγγλία και αποτελεί την έδρα των Δουκών του Μάρλμπορο .

Είναι μια από τις μεγαλύτερες οικίες στην Αγγλία και κτίστηκε κατά την περίοδο 1705 - 1724.

Από το 1987 αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCΟ καθώς θεωρείται ως ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής μπαρόκ στην Αγγλία.

Σήμερα είναι η κατοικία του 11ου Δούκα του Μάρλμπορο και συντηρείται από την οικογένεια Τσώρτσιλ.

Πηγή: skai.gr

