Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο ο βασιλιάς Κάρολος

Eξιτήριο πήρε σήμερα το απόγευμα από το νοσοκομείο, ο Βασιλιάς Κάρολος, μετά από την προγραμματισμένη επέμβαση προστάτη στην οποία και υπεβλήθη τις προηγούμενες ημέρες.

Σε πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας ο Κάρολος διακρίνεται να αποχωρεί από την ιδιωτική κλινική, στην οποία νοσηλεύονται κατά κόρον μέλη της βασιλικής οικογένειας, στο Λονδίνο, μετά από τρεις διανυκτερεύσεις.

Στο πλευρό του η βασιλική σύζυγος Καμίλα.

Δημοσιογράφοι έσπευσαν από νωρίς έξω από την κλινική στο κεντρικό Λονδίνο προκειμένου να καλύψουν την προγραμματισμένη έξοδο του βασιλιά.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Κάρολος αναβάλει προσωρινώς τις προσεχείς δραστηριότητες του προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.

Ο 75χρονος Μονάρχης, επεσημαίνει πως θέλει να ευχαριστήσει την ιατρική ομάδα και όλους όσους τον στήριξαν κατά την νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Παράλληλα είναι ευγνώμων για όλα τα ευγενικά μηνύματα που έλαβε τις τελευταίες ημέρες.

