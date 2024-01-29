Τουρκία: Συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση σε εκκλησία

Η επίθεση έγινε από δυο οπλισμένους κουκουλοφόρους που μπήκαν στην εκκλησία εν ώρα λειτουργίας και ο ένας πυροβόλησε θανάσιμα έναν τούρκο πολίτη μη χριστιανό. Αργά χθες βράδυ ο Tούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι τα δυο άτομα συνελήφθησαν, είναι αλλοδαποί, ο ένας από το Τατζικιστάν και ο άλλος Ρώσος.

«Σύμφωνα με την αξιολόγησή μας», είπε ο Tούρκος υπουργός «οι δυο ύποπτοι είναι μέλη του ISIS», προσθέτοντας ότι θα περάσουν από ανάκριση. Ο Γερλίκαγια είπε επίσης ότι η τουρκική αστυνομία προχώρησε άμεσα σε επιδρομές σε περισσότερες από 30 διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη και ότι έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 47 ύποπτοι. Στο μεταξύ σε δήλωσή του στα ΚΜΔ το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αναφέροντας ότι στόχος τους είναι οι εβραίοι και χριστιανοί. Σύμφωνα με πληροφορίες η επίθεση θα είχε προκαλέσει πολλά θύματα, αλλά το όπλο του ενός υπόπτου έπαθε εμπλοκή. Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον ιερέα της εκκλησίας για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του αλλά και στον Γενικό Πρόξενο της Πολωνίας, ο οποίος βρισκόταν στην εκκλησία την ώρα της επίθεσης μαζί με την οικογένειά του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε συλλυπητήρια στον επίσκοπο των Ρωμαιοκαθολικών στην Κωνσταντινούπολη. «Κανείς δεν πρέπει να επιτρέψει στον φόβο να επικρατήσει σε βάρος της κοινωνικής ειρήνης και της αρμονικής συνύπαρξης των θρησκευτικών κοινοτήτων στην χώρα», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Η χθεσινή επίθεση έφερε στο νου όλων τις πολύνεκρες επιθέσεις του ISIS στην Τουρκία όπου πάνω από 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το 2013. Κάποιοι μάλιστα επισημαίνουν ότι ενώ στις συναγωγές απαγορεύεται η είσοδος ξένων, στις καθολικές και ορθόδοξες εκκλησίες η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους τους επισκέπτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.