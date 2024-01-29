Ταϊλάνδη: Ρώσοι μουσικοί κατά του πολέμου στην Ουκρανία, αντιμέτωπο με απέλαση

Τα μέλη ρωσικού ροκ συγκροτήματος που επικρίνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία ενδέχεται να απελαθούν από την Ταϊλάνδη αφότου συνελήφθησαν στο νησί θέρετρο Πουκέτ επειδή εργάζονταν χωρίς άδεια εργασίας, δήλωσαν σήμερα αρκετοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters.

Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται ότι το αυτοεξόριστο ροκ συγκρότημα Bi-2 θα αντιμετωπίσει σκληρές ποινές αν σταλεί πίσω στην Μόσχα.

Το συγκρότημα που είναι γνωστό επειδή καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον σολίστα του Ίγκορ Μπόρτνικ να έχει χαρακτηρισθεί από τις ρωσικές αρχές «ξένος πράκτορας» μετά την κριτική που άσκησε διαδικτυακά στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν

Τα επτά μέλη του ροκ συγκροτήματος κρατούνται στο κέντρο κράτησης μεταναστών της Μπανγκόνγκ μετά την σύλληψη τους στις 24 Ιανουαρίου επειδή εργάζονταν χωρίς άδεια εργασίας, δήλωσε στο Reuters, Κριανγκράι Αριγιαγιννγκ, διευθυντής του Γραφείου Μετανάστευσης της Πουκέτ.

«Αυτό συνήθως καταλήγει στην απέλαση στην χώρα καταγωγής τους, αλλά υπάρχει κάποια διακριτικότητα (σχετικά με τον προορισμό)», δήλωσε ο Κριανγκράι.

Ο Σουνάι Φασούκ, ανώτερος ερευνητής της οργάνωσης Human Rights Watch της Ταϊλάνδης, δήλωσε ότι τα μέλη του συγκροτήματος «θα αντιμετωπίσουν πιθανότατα σκληρές διώξεις και μεγάλους κινδύνους» εάν σταλούν πίσω στην Ρωσία λόγω του ότι είναι αντιφρονούντες.

«Αυτή η υπόθεση είναι μια λυδία λίθος για τη συμμόρφωση της Ταϊλάνδης με τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.

Άλλοι αξιωματούχοι που δεν θέλησαν να αποκαλυφθεί η ιδιότητα τους επειδή δεν έχουν την έγκριση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, δήλωσαν στο Reuters, ότι τα μέλη του συγκροτήματος θα ζητήσουν έναν εναλλακτικό προορισμό εάν νοιώσουν ανασφαλείς να γυρίσουν στην Ρωσία.

Τα μέλη του συγκροτήματος με διπλή υπηκοότητα έχουν την επιλογή να επιλέξουν οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία ανήκουν ως χώρα καταγωγής τους , δήλωσε ένα αξιωματούχος.

Μερικά μέλη του συγκροτήματος έχουν διπλή υπηκοότητα ισραηλινή και αυστραλιανή, δύο χώρες στις οποίες το συγκρότημα είχε την έδρα του πριν πάει στην Ρωσία το 1999.

Η διοίκηση του Bi-2, η πρεσβεία του Ισραήλ στη Μπανγκόκ και το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

