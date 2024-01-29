Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Κατάρ έχει «τεράστια επιρροή» επί της Χαμάς, τονίζοντας ότι ο μεσολαβητικός ρόλος της Ντόχα στις μέχρι στιγμής άκαρπες συνομιλίες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχεται προσεκτικά από τη διεθνή κοινότητα.

«Νομίζω ότι πρέπει να απαιτήσουμε από το Κατάρ, που φιλοξενεί τη Χαμάς - φιλοξενούν ηγέτες της Χαμάς, χρηματοδοτούν τη Χαμάς... για να επιτύχουμε την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων μας», τόνισε ο Νετανιάχου στο βρετανικό TalkTV. «Νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος έχει τα μάτια του πάνω στο Κατάρ».

Ερωτηθείς τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ ή άλλες παγκόσμιες δυνάμεις για το ζήτημα, ο Νετανιάχου είπε: «Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσω απευθείας μαζί τους... Δεν νομίζω ότι (το Κατάρ) είναι ένας μεσολαβητής που κρατά παθητική στάση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.