Βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο, υπό άκρα μυστικότητα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, η οποία ανάρρωνε στο The London Clinic για δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στην οποία υποβλήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου.

«H πριγκίπισσα της Ουαλίας, επέστρεψε σπίτι της από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα στις 17 Ιανουαρίου», αναφέρει σήμερα σε ανακοίνωσή του το Παλάτι του Κένσινγκτον προσθέτοντας ότι η υγεία της σημειώνει «πρόοδο».

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θέλουν να πουν ένα τεράστιο ευχαριστώ σε ολόκληρη την ομάδα στο The London Clinic, ιδίως στο επιφορτισμένο με τη φροντίδα της ασθενούς νοσηλευτικό προσωπικό, για την περίθαλψη που παρείχαν», συνεχίζει η ανακοίνωση, η οποία καταλήγει με την έκφραση ευγνωμοσύνης του πριγκιπικού ζεύγους για τις ευχές που έχουν λάβει από όλο τον κόσμο.

Για τους επόμενους δύο μήνες η 42χρονη Κέιτ θα απέχει από δημόσιες εμφανίσεις ενώ και ο πρίγκηπας Ουίλιαμ έχει ακυρώσει τις υποχρεώσεις του για να βρίσκεται δίπλα της.

Την ίδια ώρα, στο ίδιο νοσοκομείο παραμένει για 3η ημέρα ο βασιλιάς Κάρολος μετά την εγχείρηση προστάτη στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.