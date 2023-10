«Είμαι η Μάγια, πάρτε με από εδώ»: Η Χαμάς ανήρτησε βίντεο με όμηρο να ικετεύει την απελευθέρωσή της

Στη δημοσιότητα έδωσε η Χαμάς ένα ακόμα βίντεο με όμηρο από το Ισραήλ. Πρόκειται για μία κοπέλα 21 ετών, τη Μάγια Σεμ, που από τις 7 Οκτωβρίου κρατείται όμηρος από την τρομοκρατική οργάνωση και απευθύνει δραματική έκκληση για την απελευθέρωσή της. Η 21χρονη Μάγια συμμετείχε στο φεστιβάλ για την ειρήνη στη μεθόριο του Ισραήλ, όπου 260 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς.



«Γεια, είμαι η Μάγια Σεμ, 21 ετών από τη Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεψα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από το Σντερότ – ήμουν σε ένα πάρτι. Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με μετέφεραν στο νοσοκομείο εδώ για τρεις ώρες. Με φρόντισαν και μου παρείχαν φαρμακευτική αγωγή. Σας ζητώ απλώς να με φέρετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι παρέχει ιατρική φροντίδα στην κοπέλα. Στο αραβικό κανάλι Telegram της Χαμάς, το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα, «Οι Μουτζαχεντίν από τις Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ παρέχουν ιατρική φροντίδα σε μια γυναίκα κρατούμενη στη Γάζα».



Η οικογένεια της Σεμ επιβεβαίωσε στα ισραηλινά ΜΜΕ ότι είναι η ίδια και δήλωσε ευτυχισμένη που την ξαναβλέπει.



«Από τη στιγμή που άρχισαν τα ρεπορτάζ, τηλεφώνησα στο κινητό της», αναφέρει η μητέρα της Μάγια, Κέρεν Σεμ. «Και το τηλέφωνο χτυπάει για ώρες, αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Απαιτώ να μάθω, κάποιος να μου πει κάτι. Κανείς δεν με προσπάθησε να με βρει, έκανα ανάρτηση στο Facebook - Έκανα ό,τι μπορούσα για να μάθουν όλοι ότι η κόρη μου λείπει, αλλά κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου».



Η θεία της Μάγια, Γκαλίτ, είπε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης «Σήμερα (η οικογένεια) με πήρε τηλέφωνο ουρλιάζοντας και μου είπε ότι είδαν τη Μάγια σε ένα βίντεο στο Telegram. Την είδα και νόμιζα ότι ονειρευόμουν. Τελικά είδα το κορίτσι μετά από τόσο καιρό. Φαίνεται πληγωμένη και φοβισμένη - αλλά τουλάχιστον είναι ζωντανή».



Ο ισραηλινός στρατός (IDF) σχολίασε ότι η οικογένεια της Μάγια είχε ειδοποιηθεί ότι είχε απαχθεί την περασμένη εβδομάδα και ότι εκπρόσωποι των IDF ήταν σε επαφή μαζί της. Σύμφωνα με στοιχεία της ισραηλινής κυβέρνησης, οι όμηροι από το Ισραήλ, που η Χαμάς κρατά στα εδάφη της είναι τουλάχιστον 199.



