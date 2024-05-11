Αυγενάκης: Οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί η παρουσία της ΝΔ στο Ευρωκοινοβούλιο

«Είμαι βέβαιος ότι η ΝΔ θα ξεπεράσει τον στόχο του 33% που έχει θέσει ο πρωθυπουργός για τις ευρωεκλογές, διότι οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί η παρουσία της ΝΔ στο Ευρωκοινοβούλιο. Η προηγούμενη εμπειρία μου ως γραμματέας της ΠΕ του κόμματος και η εικόνα που αποκομίζω από τις επαφές μου σε όλη την Ελλάδα, με κάνουν να αισιοδοξώ». Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα, Σάββατο 11 Μαϊου, το μεσημέρι, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας.

Ο κ. Αυγενάκης, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής του εκλογικού αγώνα της ΝΔ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σημείωσε ότι «η κάλπη των ευρωεκλογών στέλνει ένα μήνυμα διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό με αυτό των εθνικών εκλογών» και πρόεσθεσε: «Ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, αλλά και ανάγκης αλλαγών και βελτιώσεων προς τη μεριά του ρεαλισμού και της αξιοπιστίας ολόκληρης της ευρωπαϊκής κοινότητας, ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η ΝΔ, σταθερά προσηλωμένη προς την Ευρώπη, προς μία ισχυρή λειτουργική Ευρώπη, που έχει ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, επιζητά και διεκδικεί στήριξη και κυρίως ένα ισχυρό ποσοστό, ώστε να εκπροσωπηθεί με όσο τον δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι το έργο που έχει παράξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Έλληνας πρωθυπουργός, αλλά και ως ηγέτης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισχυρό, κατανοητό και κυρίως στηρίζεται από την πλειονότητα του ελληνικού λαού».

Ακόμη, τόνισε ότι «οι ευρωεκλογές είναι μία υψίστης σημασίας εκλογή» και συμπλήρωσε: «Δεν είναι ψήφος διαμαρτυρίας ή χαβαλέ. Είναι ψήφος ευθύνης απέναντι στο σύνολο των πολιτών και των συμφερόντων της χώρας».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν φοβάται διαρροή προς τα δεξιά, απάντησε πως «ήταν επιλογή του πρωθυπουργού η στροφή προς την Κεντροδεξιά, αφήνοντας κατά μέρος δυνάμεις που εκφράζουν τον λαϊκισμό» και κάλεσε «ψηφοφόρους κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ να σκεφθούν με λογική και υπευθυνότητα και να ψηφίσουν τη ΝΔ που αποδεδειγμένα είναι το κατ' εξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην αγωνία του να βρει αντίπαλο και να συσπειρώσει το κόμμα του, ώστε να καταφέρει να κρατήσει την τρίτη θέση, ξεχνά να φορέσει την ελληνική φανέλα σε μείζονα ζητήματα, όπως αυτό των αγροτών», προσθέτοντας παράλληλα: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντί να αναπτύξει το κόμμα του, όπως όλοι περίμεναν, το συρρικνώνει».

Επίσης, επεσήμανε πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαψεύσθηκε όταν υποστήριζε ότι δεν θα γίνουν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες όχι μόνο έγιναν πριν από το Πάσχα, όπως είχα δεσμευθεί, αλλά ήταν και κατά 85 εκατομμύρια περισσότερες, φθάνοντας στα 785 εκατομμύρια ευρώ».

Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη «να ξεκαθαρίσει τη στάση του κόμματός του απέναντι στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για αλλαγές στην ΚΑΠ».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε και για τον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας: «Δώσαμε μάχη και δεν θα σταματήσουμε να μαχόμαστε».

Επίσης, ανέλυσε τις προσπάθειες, που -όπως σημείωσε- «έχει κάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αλλαγές στην ΚΑΠ, στοιχείο που είναι καθοριστικό για το αύριο του πρωτογενούς τομέα στη χώρας μας και γενικότερα στην Ευρώπη».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, όπως είπε, «δεν έχουν λάβει ξεκάθαρη θέση απέναντι στις 19 προτάσεις για αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που έχει καταθέσει η χώρα μας».

Όπως πρόσθεσε, ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αλλαγές, προς όφελος των Ελλήνων αγροτών. «Πήραμε τη φωνή των αγροτών της Ελλάδας και την κάναμε φωνή των Ευρωπαίων αγροτών στο Ευρωκοινοβούλιο», σημείωσε.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Αυγενάκης άσκησε κριτική για την στάση των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στο Ευρωκοινοβούλιο, που, όπως ανέφερε, «είτε απείχαν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε καταψήφισαν όπως το ΚΚΕ είτε καταψήφισαν αλλά μετά δήλωναν ότι έκαναν λάθος, όπως ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου. «Αυτή η διγλωσσία πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Αμέσως μετά τη συνέντευξη, ο κ. Αυγενάκης προήδρευσε σε κομματική σύσκεψη στελεχών της ΝΔ Αχαΐας, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής του εκλογικού αγώνα του κόμματος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

