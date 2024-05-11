Στα εγκαίνια της Οικίας Καβάφη η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε την Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, την αποκατάσταση της οποίας ανέλαβε το Ίδρυμα Ωνάση.

Ακολουθεί η δήλωση της κυρίας Σακελλαροπούλου:

«Με χαρά και συγκίνηση εγκαινίασα την ανακαινισμένη Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, έργο που ανέλαβε και υλοποίησε με ιδιαίτερη φροντίδα το Ίδρυμα Ωνάση. Η ανάδειξη αυτού του χώρου, όπου ακόμη κυκλοφορεί το πνεύμα της μοναδικής καβαφικής ποίησης, αποτελεί μέγιστη προσφορά όχι μόνο στην ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας και στους Έλληνες μελετητές και λάτρεις του καβαφικού έργου, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα, που αναγνώρισε στους στίχους του έναν μεγάλο ποιητή του 20ου αιώνα».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου ξεναγήθηκαν στην οικία από την υπεύθυνη του Αρχείου Καβάφη Μαριάννα Χριστοφή.



