Παναθηναϊκός: Στις 21 Μαΐου η συζήτηση για Βοτανικό, παρουσία Δούκα

Στις 21 Μαΐου θα γίνει η ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στη διοίκηση και στα μέλη του Παναθηναϊκού ΑΟ για το γηπεδικό, με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να δίνει το «παρών»

Βοτανικός

Την ευκαιρία να μάθουν από… πρώτο χέρι όλα όσα τους απασχολούν αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, θα έχουν οι φίλοι του «τριφυλλιού» στις 21 Μαΐου.

Ημέρα κατά την οποία, όπως έκανε σήμερα (11/05) γνωστό ο Παναθηναϊκός ΑΟ, θα διεξαχθεί η ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στη διοίκηση και στα μέλη του Συλλόγου.

Μάλιστα, σε αυτήν, θα βρίσκεται και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου για την ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει για το ζήτημα της Διπλής Ανάπλασης.

Η διοίκηση του Συλλόγου ανακοινώνει ότι η ανοιχτή συζήτηση που είχε υποσχεθεί για το θέμα της Διπλής Ανάπλησης, θα γίνει την Τρίτη 21 Μαΐου στις 5 μ.μ. στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Παρόντας θα είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας που θα τοποθετηθεί σχετικά».


 

Πηγή: sport-fm.gr

