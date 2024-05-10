Πόσο καλά γνωρίζετε την Αττική; Γνωρίζετε πως δίπλα στην εντυπωσιακή Λίμνη Βουλιαγμένης βρίσκεται η ομορφότερη κρυφή παραλία της Αττικής;

Μιλάμε για μια εντελώς άγνωστη prive παραλία που απολάμβανε σε αυτή τα μπάνια του ένας από τους πιο αγαπητούς πρωθυπουργούς στην ιστορία της χώρας μας, ο Ξενοφώντας Ζολώτας.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη άγνωστη (μέχρι σήμερα τουλάχιστον...) παραλία - λίμνη φέρει και το όνομα του.

Και το Up Stories έχει μια ακόμη έκπληξη. Σε συνεργασία με την καταδυτική ομάδα Top2Bottom και υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Βανδώρου σας ταξιδεύει στον μαγικό και συνάμα δαιδαλώδη και άκρως επικίνδυνο βυθό της Λίμνης.

Οι εικόνες είναι λες και είναι από έναν άλλον κόσμο. Έναν κόσμο τόσο μαγικό που βασιλεύουν οι νεράιδες. Οι Νεράιδες της Λίμνης που αποπλανούν τα νέα παλικάρια που εισέρχονται στον βυθό της.

Η συνέχεια επί της οθόνης σας.



Δείτε το βίντεο του UP Stories

