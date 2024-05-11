Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε σε συγκέντρωση πολιτών στη Χαλκίδα, επισήμανε την κρισιμότητα των ευρωεκλογών για τη σταθερότητα της χώρας, τόνισε ότι η ευθύνη της δεύτερης τετραετίας είναι πολύ βαριά, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που έγιναν στην Εύβοια, αλλά και σε όλη τη χώρα, λέγοντας ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο εργοτάξιο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο συνοπτικά, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει μέσω των ευρωεκλογών να προκαλέσει κάποιου είδους αναταραχή, να αποσταθεροποιήσει και να απονομιμοποιήσει την κυβέρνηση, και τόνισε ότι "δεν πρέπει να δώσουμε σε κανένα το πάτημα να θέσει σε αμφισβήτηση την πορεία της χώρας. Πρέπει να πολεμήσουμε την απάθεια και την αδιαφορία και να σπεύσουμε όλοι στις κάλπες".

Αναφερόμενος στα τοπικά έργα, σημείωσε μεταξύ άλλων την παράκαμψη της Χαλκίδας η οποία-όπως είπε- ξεκινά σύντομα, την παράκαμψη των Βασιλικών “η οποία θα γίνει πράξη", και τον κάθετο οδικό άξονα βόρειας Εύβοιας που όπως είπε "είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα" για τον ίδιο και την κυβέρνηση. Εξέφρασε την ικανοποίηση του για την αυξημένη τουριστική κίνηση της μέρες του Πάσχα στην Εύβοια, έκανε μια αντιπαραβολή με τις μέρες απαισιοδοξίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και προσέθεσε ότι "κάνουμε πολιτική για τους πολίτες".

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για την τακτική της και είπε ότι "θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν θέλουμε διάλογο με τοξικότητα και ύβρεις, ή να μιλήσουμε για τα πραγματικά ζητούμενα των ευρωεκλογών".

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι πολύ σημαντικές οι ερχόμενες ευρωεκλογές και η συμμετοχή των πολιτών είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη και δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν χαλαρά.

Όπως είπε, ο κόσμος του 2024 είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν του 2019, και έκανε αναφορές στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρώπη καλείται να έχει ενεργή παρουσία και να βρει τα πατήματα της.

Το τι θα γίνει στο ευρωκοινοβούλιο έχει σημασία για το μέλλον όλων μας, είπε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε ότι η Ευρώπη θα κληθεί να πάρει αποφάσεις να ανταγωνιστεί την Κίνα ή να εξασφαλίσει πόρους να στηρίξει τους πολίτες ή να μείνει πίσω στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει ως Ελλάδα να παίξουμε ουσιαστικό ρόλο, είπε και ανέφερε ότι ήρθαν στη χώρα μας 36 δισ. ευρώ με το Ταμείο Ανάκαμψης, που διατίθενται τώρα, και με τα οποία μεταξύ άλλων αναβαθμίζονται τα κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Συνέδεσε τις ευρωεκλογές με το εάν θα έχουμε ένα δεύτερο ταμείο ανάκαμψης να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες μας, και είπε ότι βλέπουμε το αποτύπωμα της Ευρώπης όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας, η Ευρώπη είναι παρούσα και πρέπει να είναι παρούσα και μετά τις ευρωεκλογές. Η ΝΔ είναι το μεγαλύτερο κόμμα του ΕΛΚ και το ΕΛΚ είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρώπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι δεν έχει σχέση η Ελλάδα του 2024 με αυτήν του ΄19 ή του ΄15. "Από μαύρο πρόβατο πρώτα, τώρα μας λογαριάζουνε και μας ακούνε" είπε και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει τη ΝΔ γιατί ξέρει πως να διεκδικήσει αυτά που πρέπει από την ΕΕ.

"Επίσης πρέπει να στηρίξετε γιατί η αντιπολίτευση θέλει να κοντύνει τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη, να προκληθεί κάποιους είδους αναταραχή και να αμφισβητηθεί η νομιμοποίηση που μας έδωσαν οι πολίτες. Δεν πρέπει να τους κάνουμε το χατίρι. Το μήνυμα που πρέπει να βγει από την κάλπη είναι ότι η ΝΔ είναι πανίσχυρη, για την σταθερότητα της χώρας" είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε συνοπτικά στο κυβερνητικό έργο: Έκανε λόγο για την επιστολική ψήφο όπου 200.000 συμπολίτες θα αξιοποιήσουν "αυτό το εργαλείο εμβάθυνσης της δημοκρατίας" και πρόσθεσε ότι έγινε πράξη μόνο με τις ψήφους της ΝΔ. Μίλησε για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ με στόχο τα 950 ευρώ, την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας, το πρόγραμμα Φώφη Γεννήματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, και είπε ότι περί τις 20.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνου του μαστού που δεν γνώριζαν, γιατί το κράτος τους έκανε δωρεάν μαστογραφία, και θα γίνουν καλά γιατί τον διέγνωσαν έγκαιρα. Μίλησε για τη μείωση της ανεργίας κατά 9 μονάδες, και είπε ότι ενώ το 2019 πήγαιναν πολίτες στα γραφεία βουλευτών και ζητούσαν δουλειά, σήμερα πηγαίνουν οι εργοδότες και ζητούν εργαζόμενους.

Τέλος αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι του στην Άγκυρα την Δευτέρα και είπε ότι πηγαίνει "με απόλυτη αυτοπεποίθηση, και συνέπεια στις εθνικές γραμμές". Τόνισε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή αμυντικά και γεωπολιτικά με πλαίσιο ισχυρών συμμαχιών, και ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

"Έγιναν με μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά. Δεν πρέπει να δώσουμε σε κανένα το πάτημα να θέσει σε αμφισβήτηση την πορεία της χώρας. Πρέπει να πολεμήσουμε την απάθεια και την αδιαφορία και να σπεύσουμε όλο στις κάλπες" είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επισήμανε τέλος, ότι η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα με ρίζες στην κοινωνία, και φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια της που σημαίνει-όπως είπε- ότι "κάτι σωστό έχουμε κάνει. Το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα γιορτάσουμε μαζί άλλη μια μεγάλη νίκη της ΝΔ".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

