Πρώτο... σφύριγμα για τον τελικό του Conference League: Σύσκεψη τη Δευτέρα για τα μέτρα στο Ολυμπιακός-Φιορεντίνα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σύσκεψη θα παραβρεθεί και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

ΑΕΚ Arena

Η πρώτη σύσκεψη αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας και τον σχεδιασμό τους για τον τελικό του Conference League, μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (13/05).

Μάλιστα, σύμφωνα πληροφορίες, η σύσκεψη θα γίνει παρουσία και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πέραν των ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την επιτελική ευθύνη για την εφαρμογή τους, αλλά και των υπεύθυνων της UEFA.

Θυμίζουμε ότι αναμένεται να ληφθούν έκτακτα μέτρα ασφαλείας, λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων γύρω από την αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφεια και του γενικότερου κλίματος που επικρατεί.

Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, το περασμένο διάστημα πήγαν στο Βέλγιο Έλληνες αστυνομικοί.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Conference League Ολυμπιακός Φιορεντίνα ποδόσφαιρο
