Ισραήλ: Νέο δραματικό βίντεο με νέους ανθρώπους να προσπαθούν να σωθούν στο μουσικό φεστιβάλ

Τις δραματικές στιγμές που έζησαν νέοι άνθρωποι που συμμετείχαν στο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova δείχνει νέο βίντεο.

Το βίντεο αποτυπώνει το πόσο γρήγορα η χαρά στο μουσικό φεστιβάλ μετατράπηκε από ένα καλό πάρτι σε αγώνα επιβίωσης όταν τρομοκράτες της Χαμάς επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στα πλάνα ένας ισραηλινός αστυνομικός και ένα τανκ εμφανίζονται για να προστατεύσουν τους νεαρούς θαμώνες του φεστιβάλ, αλλά δέχονται πυρά από τη Χαμάς. Πανικός και αγωνία επικρατεί ανάμεσα στους νέους ανθρώπους που προσπαθούν να κρυφτούν και να απομακρυνθούν από την περιοχή για να σωθούν. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 260 άνθρωποι.

A new video compilation recorded by a young woman shows how quickly the music festival in Israel went from a good party to fight for survival.



