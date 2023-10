Πέντε νεκροί από πλημμύρες στην Ταϊλάνδη - Οι αρχές προειδοποιούν πως προβλέπεται νέα κακοκαιρία Κόσμος 08:07, 17.10.2023 linkedin

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 33 τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμυρών σε όλη τη χώρα