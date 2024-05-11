Καιρός: Πρόγνωση μέχρι και την Πέμπτη - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ο καιρός από την Κυριακή προβλέπεται βελτιωμένος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βόρειοι και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό τις πρώτες πρωινές ώρες να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-05-2024

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βορειοανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 6 και τοπικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-05-2024

Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-05-2024

Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση στα δυτικά τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-05-2024

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βόρεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνη στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες, 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.