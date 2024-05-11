Ο Μάικλ Τζόρνταν πρόκειται χωρίς αμφιβολία για έναν από τους σπουδαιότερους αθλητές όλων των εποχών, ωστόσο πολλάκις έχει αποδείξει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τη φήμη του και τα χρήματά του για καλούς σκοπούς.

Η τελευταία πράξη αλληλεγγύης του «MJ» αφορά τη γενέτειρά του, το Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας. Συγκεκριμένα, άνοιξε με δικά του έξοδα εκεί μία κλινική για την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κάτι που του κόστισε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη κλινική θα έχει το όνομα Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic. «Όταν μια οικογένεια δεν μπορεί να στηρίξει, είμαστε εκεί για να στηρίξουμε. Αν δεν έχουν λεφτά, δεν πειράζει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε γιατί αυτό συνέβη και με εμένα», ανέφερε ο Τζόρνταν στα εγκαίνια, όντας φανερά συγκινημένος και δακρυσμένος.

