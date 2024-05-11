Κύπελλο Πόλο Ανδρών: Επίδειξη δύναμης από Ολυμπιακό, 16-8 τον Απόλλωνα Σμύρνης

Τα... σκήπτρα του στο Κύπελλο Ελλάδας πόλο Ανδρών για έβδομη διαδοχική σεζόν διατήρησε ο Ολυμπιακός! Πραγματοποιώντας μια κυριαρχική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 16-8 του Απόλλωνα Σμύρνης στον μεγάλο τελικό του Stoiximan Final 8 στον Λαιμό Βουλιαγμένης, κατακτώντας έτσι το 25ο Κύπελλο της ιστορίας τους σε 32 συμμετοχές σε τελικούς!

Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, οι Νεοσμυρνιώτες, στην παρθενική τους εμφάνιση στον τελικό της διοργάνωσης, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Πειραιωτών, οι οποίοι μέσω της καλής τους άμυνας, βρήκαν αρκετά γκολ στο ανοικτό γήπεδο! Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τάκης Δήμου με 4 τέρματα, με τους Γκίλλα, Βάμος και Γενηδουνιά να ακολουθούν με δύο. Κάπως έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός συνέχισε την απίστευτη παράδοση που έχει στον θεσμό του Κυπέλλου, κατακτώντας τον 10ο τίτλο στα έντεκα τελευταία χρόνια, αλλά και τον 17ο στους 19 πιο πρόσφατους τελικούς!

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά του τελικού, με την καλή και πιεστική άμυνα του Απόλλωνα να οδηγεί τον Ολυμπιακό σε δύο λάθος επιθέσεις στο ξεκίνημα του ματς. Πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ με τον Γούβη από τα δύο μέτρα σε θέση φουνταριστού, με τους Νεοσμυρνιώτες να απαντούν με τον Σολονάκη στον παίκτη παραπάνω για το 1-1. Στα μέσα του οκταλέπτου, ο Γενηδουνιάς με πανέμορφο γκολ έβαλε τον Ολυμπιακό εκ νέου μπροστά στο σκορ, προτού οι τυπικά γηπεδούχοι εκμεταλλευτούν και πάλι τον παίκτη παραπάνω και ισοφαρίσουν με τον Σουσαϊσβίλι. Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Χονδροκούκης με φανταστικό μακρινό σουτ έβαλε τον Απόλλωνα για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, με τον Γενηδουνιά να ισοφαρίζει στο 6’ από το σημείο του πέναλτι για το 3-3 του οκταλέπτου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η εξαιρετική άμυνα του Ολυμπιακού ήταν εκείνη που έκανε τη μεγάλη διαφορά, γέρνοντας την πλάστιγγα υπέρ των παικτών του Χρβόγε Κόλιανιν. Και αυτό διότι οι Πειραιώτες με άμυνα από… ατσάλι κράτησαν τον Απόλλωνα «άσφαιρο» για σχεδόν 8 λεπτά, αφού για τους Νεοσμυρνιώτες, το μοναδικό γκολ που πέτυχαν στην περίοδο ήρθε στα 4,8’’ πριν το ημίχρονο με πέναλτι του Μπογκντάνοβιτς.

Στο μεσοδιάστημα, τα μπλοκ και τα κλεψίματα του Ολυμπιακού δούλευαν εξαιρετικά, με την επίθεση των Πειραιωτών να πετάει «φωτιές» και να τρέχει ένα σερί 5-0 χάρη στα τέρματα των Αλαφραγκή, Δερβίση, Γκίλλα, Φουντούλη και Δήμου, με τα οποία οι τυπικά φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν ακόμα και με 8-3.

Στην πρώτη κιόλας επίθεση του τρίτου οκταλέπτου, ο Ολυμπιακός ανέβασε εκ νέου το σκορ στο +5 για το 9-4 με όμορφο τέρμα του Μάρτον Βάμος, με τον Ούγγρο λίγο αργότερα, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς να κάνει το 10-5, προτού ο Γκίλλας λίγο αργότερα, στα μέσα της περιόδου, ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο +6 (5-11) με τέρμα στην κόντρα επίθεση από ασίστ πάρε-βάλε του Παπαναστασίου. Κάπου εκεί, ο ρυθμός έπεσε αρκετά, με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετά χαμένα σουτ και λάθη στις αποφάσεις τους. Μάλιστα, η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη σπατάλησε δύο φορές συνθήκη με παίκτη παραπάνω, βρίσκοντας τελικώς το γκολ λίγο πριν το φινάλε της περιόδου με τον Γωνιωτάκη σε κατάσταση με δύο παίκτες παραπάνω (6-11)!

Έτσι λοιπόν, οι Πειραιώτες μπήκαν στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο με ένα σημαντικό «μαξιλαράκι» ασφαλείας στον δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου. Το μόνο που μπόρεσε να κάνει ο Απόλλων ήταν να μειώσει προσωρινά σε 12-8 στο πρώτο τρίλεπτο της περιόδου, προτού, ο Ολυμπιακός, εκμεταλλευτεί την απογοήτευση, αλλά και τους χώρους που άφησε η αντίπαλος ομάδα, βρίσκοντας εύκολα τέρματα στην κόντρα επίθεση για το τελικό 16-8!

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-8, 6-11, 8-16.

