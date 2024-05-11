Λογαριασμός
Θρίλερ με 65χρονο στον Αλμυρό Βόλου: Βρέθηκε νεκρός με τραύμα από καραμπίνα στο κεφάλι

Ο 65χρονος άνδρας βρέθηκε στο σπίτι του, στην περιοχή Βρύναινας

Ασθενοφόρο

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Βρύναινας Αλμυρού, εντοπίστηκε σήμερα, ένας 65χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετική καραμπίνα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, μετά από θανατηφόρο τραυματισμό, άγνωστο ωστόσο από τι προήλθε.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού διεξάγει έρευνες για τα ακριβή αίτια, τα οποία αναμένεται να εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Magnesianews

