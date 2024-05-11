Νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Βρύναινας Αλμυρού, εντοπίστηκε σήμερα, ένας 65χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετική καραμπίνα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, μετά από θανατηφόρο τραυματισμό, άγνωστο ωστόσο από τι προήλθε.
Το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού διεξάγει έρευνες για τα ακριβή αίτια, τα οποία αναμένεται να εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
