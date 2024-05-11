ΣΥΡΙΖΑ: Η ακρίβεια καλπάζει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ολιγωρεί

Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική εξαπολύει με αφορμή το θέμα της ακρίβειας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί "κάθε πιθανή και απίθανη δικαιολογία προσπαθώντας, μάταια, να αντιστρέψει το πασιφανές: η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνησή του ολιγωρεί, οι πολίτες βλέπουν καθημερινά το εισόδημά τους να απομειώνεται".

Απαντώντας στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον Alpha υποστηρίζει ότι "πίσω από την ειδυλλιακή εικόνα της αγοράς εργασίας που παρουσίασε, πίσω από τις κενές περιεχομένου αναφορές του υπέρ της προοδευτικής φορολόγησης, πίσω από την προσπάθεια συκοφάντησης των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κρύβεται παρά ο… γνωστός Μητσοτάκης. Που έβαλε ταφόπλακα στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, που αρνήθηκε ξανά τη μείωση της φορολογίας στα βασικά αγαθά, που αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που αρνείται να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές στις κλίμακες φορολόγησης και να αγγίξει τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων".

Κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι “επιμένει να λέει ψέματα και για το, απολύτως κοστολογημένο, πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να ξορκίζει τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, με το γνωστό επιχείρημα πως «η οικονομία δεν το αντέχει»”.

Ακολούθως σημειώνει:

-Η Κύπρος μηδένισε τον ΦΠΑ το 2023 στα βασικά είδη και έδωσε 3 παρατάσεις ως τον Ιούνιο του 2024. Ο πληθωρισμός τροφίμων μειώθηκε από 10,4% τον Ιούνιο του 2023 σε 1,7% τον Μάρτιο του 2024.

-Η Ισπανία διατηρεί τον ΦΠΑ μηδενικό ως τον Ιούνιο του 2024 και ο πληθωρισμός τροφίμων από 16,5% τον Μάρτιο του 2023 έπεσε σε 4,4% τον Μάρτιο του 2024

-Η Πορτογαλία κράτησε τον ΦΠΑ στα βασικά είδη τροφίμων στο μηδέν ως τα τέλη του 2023. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι - 0,1% τον Μάρτιο του 2024 από 22% τον Ιανουάριο του 2023, μειωμένος κατά 22 μονάδες!

-Η Γαλλία διατηρεί υπερμειωμένο ΦΠΑ 5,5% στα τρόφιμα και η Ιρλανδία και Ιταλία στο 4%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει εξαγγείλει από τις αρχές του χρόνου και κατέθεσε πρόταση Νόμου πριν το Πάσχα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας:

-που μηδενίζει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα βασικά είδη

- μειώνει μόνιμα τον ΦΠΑ στο 21% (από 24%), στο 12% (από 14%) και στο 5% (από 6%) από 1/1/2025

-μειώνει προσωρινά τον ΕΦΚ στα καύσιμα στο κατώτερο επίπεδο της ΕΕ

-Θεσπίζει πλαφόν περιθωρίου μεικτού κέρδους στα τρόφιμα, στα βιομηχανικά αγαθά και στα αγροεφόδια με σοβαρές κυρώσεις

-Θεσπίζει πλαφόν κέρδους 5% στους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος

-Ενεργοποιεί αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου των τιμών των αγροτικών προϊόντων.

Απαντώντας και στο "που θα βρεθούν τα χρήματα" σημειώνει: "Τα μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα και στηρίζονται από έσοδα φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών, των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και των διυλιστηρίων".

Ακολούθως απαντά στον πρωθυπουργό για την εργατική πολιτική: "Παρά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα έχει πατήσει φρένο στην απασχόληση. Το 2023 η Ελλάδα ήταν 26η στην ΕΕ σε ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού (67,4%). Η ετήσια αύξηση των απασχολουμένων είναι μόλις 42.000. Είναι σταθερά, από το 2021, 3η στην ΕΕ στην ανεργία (11,1%), με ετήσια μείωση ανέργων μόλις 66.000. Οι ρυθμοί μείωσης τον τελευταίο χρόνο είναι βραδύτατοι. Ως γνωστόν η ανεργία δεν έπεσε ποτέ κάτω από 10% όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναφορά των τριετιών είναι να πέσει κάτω από 10%.

Σήμερα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ του Μαρτίου 2024 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι 976.000 εκ των οποίων οι 500.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι. Εντύπωση προκαλεί η απόκλιση των ανέργων με την ΕΛΣΤΑΤ κατά 500 χιλιάδες άτομα".

Αναφέρεται και στην αύξηση των εισοδημάτων:

● Η Ελλάδα είναι 26η στην ΕΕ σε κατά κεφαλήν εισόδημα με όρους αγοραστικής δύναμης και 2η στην ΕΕ σε άδικους έμμεσους φόρους προς ΑΕΠ με ρεκόρ 25 ετών

● Οι πραγματικοί μισθοί φθίνουν το 2025, με τάση να εκμηδενιστούν το 2026. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν είχε προηγηθεί η επίσημη μείωση πραγματικού μισθού 6,7% το 2022 όταν ο Μητσοτάκης έστρεφε το ενδιαφέρον του σε άλλες προτεραιότητες που δεν αφορούν τον πολίτη.

● Ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους μόνο κατά 1,1% το 2023, και αναμένεται να αυξηθεί μόλις 1,3% το 2024. Όσο για το 2025, τείνει να μηδενιστεί, με ποσοστό 0,3%.

● Το 2023 η Ελλάδα είναι πρώτη σε ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών σε τράπεζες, αγαθά κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) και ενοίκια. Το 47,3% του συνόλου των νοικοκυριών αδυνατεί να πληρώσει εγκαίρως (2,03 εκατ. νοικοκυριά), έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 9,2%. Από το 2019 οι οφειλές έχουν αυξηθεί +10,4%, δηλαδή επιπλέον 450. 520 χιλ νοικοκυριά

● Η χώρα έχει 4,24 δισ. διετές υπερπλεόνασμα στη διετία 2022-2023 από υπερφορολόγηση σε συνθήκες ακρίβειας.

● Η Ελλάδα είναι 2η στην ΕΕ σε πληθωρισμό τροφίμων τον Μάρτιο με υπερτριπλάσιο πληθωρισμό του μέσου όρου της ΕΕ.

● Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, η Ελλάδα το 2024 είναι 111η σε 118 χώρες σε έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (έχει μεγαλύτερο έλλειμμα από την εμπόλεμη Ουκρανία!)

Και το πιο χαρακτηριστικό: Σύμφωνα με την έρευνα συνθηκών διαβίωσης της Eurostat το 68% των Ελλήνων απαντά ότι τα βγάζει πέρα πολύ δύσκολα/δύσκολα, έναντι 19% του μέσου όρου της ΕΕ. Σε αυτούς τους ανθρώπους, έχει κάτι απτό να πει και να προτείνει ο κ. Μητσοτάκης;".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.