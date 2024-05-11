Στο ναρκοπέδιο του Κυπριακού η Κουεγιάρ

Με επιβεβαίωση του αδιεξόδου, παρά με την επίτευξη κάποιας προόδου προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών, αναμένεται να ολοκληρώσει το ταξίδι στην Κύπρο την ερχόμενη Τρίτη η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.



Κατά την παρουσία της στο νησί η Ολγκίν Κουεγιάρ παρακάθισε σε χωριστές συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο Χριστόδουλίδη όσο και με τον Ερσίν Τατάρ, από τις οποίες δεν φαίνεται να έμεινε ικανοποιημένη.



Από τη μία πλευρά άκουσε τον ηγέτη των τουρκοκυπρίων να επαναλαμβάνει ότι δεν θα παρακαθίσει σε διάλογο, αν δεν αναγνωριστεί προηγουμένως η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων.



Από την άλλη άκουσε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστοδουλίδη να «επαναλαμβάνει τις θέσεις του», οι οποίες ωστόσο δεν φαίνονται ικανές να βγάλουν το Κυπριακό από το τέλμα, στο οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια.

Ελπίδα η κοινωνία των πολιτών

Η έλλειψη προόδου από τις συναντήσεις με τους ηγέτες αποτυπώνεται σε δηλώσεις της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, που αφορούν την κοινωνία των πολιτών.



«Όλοι θέλουν να προχωρήσουν μπροστά» δήλωσε η κ. Κουεγιάρ προσθέτοντας ότι είναι «ευθύνη των ηγετών να κάνουν κάτι. Ελπίζω ότι μπορούν να ακούσουν τον κόσμο».



Τα συμπεράσματα της προσωπικής απεσταλμένης θα περιληφθούν στην έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ τον Ιούλιο, ενώ τα επόμενα βήματα σε σχέση με το Κυπριακό θα αποφασιστούν αμέσως μετά.

