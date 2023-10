Ιρανικό ΥΠΕΞ: Η Χαμάς έτοιμη να απελευθερώσει τους 199 ομήρους αν το Ισραήλ σταματήσει τους βομβαρδισμούς Κόσμος 17:52, 16.10.2023 linkedin

«Αξιωματούχοι της οργάνωσης είναι έτοιμοι να απελευθερώσουν ομήρους, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο υπό τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Λωρίδα της Γάζας» , δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου