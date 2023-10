Φρίκη στη Γαλλία: 44χρονος βίασε 93χρονη και 95χρονη σε νοσοκομείο και η μία πέθανε από καρδιακή προσβολή Κόσμος 07:48, 17.10.2023 linkedin

Ο 44χρονος Σαμίρ Β. συνελήφθη το Σάββατο αφού είχε μπει στα δωμάτια των δύο θυμάτων του στη κλινική του νοσοκομείου Argenteuil που βρίσκεται κοντά στο Παρίσι