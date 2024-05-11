Νούμερο 143... Όνομα Bahaa Okasha. Ένας ακόμη φωτορεπόρτερ που χάνει τη ζωή της στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου.

Ο Bahaa Okasha εργαζόταν για το δίκτυο Al-Aqsa και σκοτώθηκε όταν το σπίτι της οικογένειάς του στον καταυλισμό Jabalya, χτυπήθηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών, ανέφεραν αραβικά ΜΜΕ.

Πλέον μιλάμε για την πιο θανατηφόρα περίοδος για τους δημοσιογράφους από το 1992, όταν η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων άρχισε να συλλέγει δεδομένα.

Πολλοί δημοσιογράφοι στη Γάζα ρισκάρουν τη ζωή τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Να καταγράψουν τα γεγονότα. Μερικοί αναγκάζονται να εργαστούν χωρίς εξοπλισμό, με μόνο μέσου τα τηλέφωνά τους.

Άλλοι πρέπει να μεταβούν σε καλύτερο σημείο, συνήθως σε λόφους ή βουνά, όταν ανεβάζουν βίντεο, σε μια προσπάθεια να παρακάμψουν τις παρεμβολές, την ίδια στιγμή που οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τον ανελέητο βομβαρδισμό.

Οι εκτοπισμένοι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε αυτοσχέδιες σκηνές κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο να εκτεθούν σε ισραηλινά χτυπήματα, όπως αποδεικνύεται περίτρανα από τους αριθμούς.

Bahaa Okasha... το νούμερο 143 από τις 7 Οκτωβρίου. Και ο πόλεμος συνεχίζεται...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.