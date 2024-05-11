Πρόκειται για ένα γκαλά, το οποίο άρχισε να διοργανώνεται το 1948 και απέκτησε παγκόσμια και viral φήμη την τελευταία δεκαετία περίπου. Οι καλεσμένοι καλούνται πλέον να μείνουν λίγο-πολύ στο θέμα και, κυρίως, στην ιδέα της μόδας για χάρη της μόδας, να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους και να έρθουν με τον πιο εξωφρενικό ντύσιμο. Έτσι έγινε και φέτος.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από τους καλεσμένους της εκδήλωσης, στην πραγματικότητα πάρα πολλοί από αυτούς, χρειάστηκαν τη βοήθεια αρκετών ανθρώπων μόνο και μόνο για να περπατήσουν και να ανέβουν τις σκάλες. Πάνω από τους μισούς για να ακριβολογούμε…

How Cardi B showed up to the Met Gala eventpic.twitter.com/QNgU5rKsil — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) May 8, 2024

Είναι εντυπωσιακό ότι η Cardi B χρειάστηκε οκτώ βοηθούς για να περπατήσει με το ογκώδες φόρεμά της Widowsen. Η Tyla χρειάστηκε να την ανεβάσουν αρκετοί άνθρωποι στις σκάλες, επειδή το φόρεμά της, φτιαγμένο από άμμο κολλημένη στο σώμα της, την εμπόδιζε να κινηθεί (αργότερα ο δημιουργός του, Olivier Rousteing, είχε την ευθιξία να το κόψει για να μπορέσει να απολαύσει το πάρτι).

Η Elle Fanning χρειάστηκε να ανέβει πλάγια με τη βοήθεια δύο βοηθών γιατί το διάφανο φόρεμά της, επίσης του Balmain, ήταν πολύ στενό. Η Kim Kardashian δεν μπορούσε να αναπνεύσει με τον κορσέ της και χρειάστηκε επίσης βοήθεια, αν και στην περίπτωσή της αυτό αποτελεί τάση εδώ και τρία χρόνια (με το φόρεμα της Marilyn ή με εκείνο τον κορσέ του Mugler).

Υπό αυτή την έννοια, ήταν προτιμότερο για κάποιες σταρ να είναι ντυμένες όπως η Emily Ratajkowski, η Dua Lipa ή η Doja Cat, δηλαδή σχεδόν γυμνές, αλλά τουλάχιστον με σχεδόν πλήρη κινητικότητα. Αλλά είπαμε, όλα γίνονται για χάρη της μόδας.

Πολλές παλαιότερες διασημότητες μεγάλωσαν επαγγελματικά παρακολουθώντας τελετές απονομής βραβείων που δεν επιβράβευαν τη λάμψη τόσο πολύ όσο τώρα (ακόμη και τα Όσκαρ ήταν κάτι άλλο) και, πάνω απ' όλα, είχαν την τύχη να μην εκτίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ήταν ήδη αρκετά εκτεθειμένες από το γεγονός και μόνο ότι ήταν διάσημες.

Στις μέρες μας, όμως, έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να κρίνουμε τα ρούχα, που οι στιλίστες των διασημοτήτων έχουν γίνει οι πραγματικοί σταρ, πράγμα που δεν θα ήταν καθόλου κακό, αντιθέτως, αν δεν υπήρχε το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εμμονή με το ντύσιμο φτάνει σε σουρεαλιστικά όρια: δεν είναι μόνο ότι η Zendaya δεν μπορούσε να καθίσει ή να κινηθεί με εκείνη την πανοπλία Mugler στην πρεμιέρα του «Dune: Part Two» ή ότι η Anya Taylor Joy χρειαζόταν βοήθεια για να αλληλεπιδράσει με εκείνο το φόρεμα Rabanne γεμάτο βέλη.

Στην πραγματικότητα, οι (εκατοντάδες) ώρες που επενδύονται σε κάθε φόρεμα του Met Gala και η τελική χρήση κάποιων από αυτά (δηλαδή κανενός) φέρνουν αυτά τα ρούχα πιο κοντά στην ιδιότητα του μουσείου. Οι διασημότητες αποφασίζουν...

