Ανατριχιαστικό προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς δείχνει ενόπλους να «προσέχουν» παιδιά ομήρους Ισραηλινών

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο με ομήρους παιδιά Ισραηλινών, τα οποία οι ένοπλοί της «προσέχουν».

Το ανατριχιαστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας μετά το σάλο που προκάλεσαν μαρτυρίες και αναφορές για αποκεφαλισμένα βρέφη στο κιμπούτς Κφαρ Άζα.

Στο βίντεο μέλη της κρατούν μικρά παιδιά και μωρά στο κιμπούτς Χολίτ στο νότιο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε μια προφανή προσπάθεια η Χαμάς να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της αιματοχυσίας.



Ένα βίντεο δείχνει τους τρομοκράτες να δίνουν σε ένα παιδί ένα ποτήρι νερό να πιει και ένα άλλο βίντεο δείχνει τρομοκράτες να κουνούν ένα καρότσι με ένα μωρό.

Οι γονείς των παιδιών δεν φαίνονται πουθενά.

Hamas publishes a propaganda footage that shows its fighters engaging with Israeli children in Kibbutz Holit on Saturday



Natural question, where are their parents? pic.twitter.com/MA4s6VHlvi