Τα σύνορα με την Αίγυπτο πέρασαν τα ασθενοφόρα που μετέφεραν τα 28 πρόωρα μωρά από το νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με εικόνες και βίντεο που ήρθαν στην δημοσιότητα.

Τα νεογέννητα απομακρύνθηκαν χθες, Κυριακή από το νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα, όπου αρκετά άλλα μωρά έχασαν τη ζωή τους εν μέσω κατάρρευσης των ιατρικών υπηρεσιών, εν μέρει εξαιτίας των διακοπών στη ηλεκτροδότηση όταν εξαντλήθηκαν τα καύσιμα.

🚨 A few moments ago, the Palestine Red Crescent ambulance teams departed from in front of the Emirati Hospital in Rafah to transport 28 premature infants to the Rafah Crossing, in preparation for their transfer to receive medical treatment in Egyptian hospitals.



📌This comes… pic.twitter.com/PiXNuIAF2T — PRCS (@PalestineRCS) November 20, 2023

Συνολικά 31 πρόωρα βρέφη απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο αυτό, ωστόσο τα 28 έφθασαν στην Αίγυπτο. Τρία από τα μωρά έχουν παραμείνει στη Γάζα επειδή οι οικογένειες δύο από αυτά θέλουν να παραμείνουν εκεί για «προσωπικούς λόγους» και επειδή ένα τρίτο είναι αγνώστων στοιχείων. Ιατρικός εκπρόσωπος είπε στο BBC ότι τα μωρά που παρέμειναν στη Γάζα ήταν σε σταθερή κατάσταση.

Η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τη μεταφορά των 28 πρόωρων μωρών.

🔴🚑 الزميل محمد أبو مصبح من أمام معبر رفح يحدثنا عن عملية إجلاء ال ٢٨ طفلاً من الأطفال الخدج، إلى المشافي المصرية.#غزة #Gaza pic.twitter.com/MTxKpIY5mo — PRCS (@PalestineRCS) November 20, 2023

Πηγή: skai.gr

