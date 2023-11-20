Λογαριασμός
Έφτασαν στην Αίγυπτο τα 28 πρόωρα μωρά από τη Γάζα - Βίντεο και φωτογραφίες από την μεταφορά τους

Τα νεογέννητα απομακρύνθηκαν χθες, Κυριακή από το νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα - Η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν τη μεταφορά τους στην Αίγυπτο

Αιγύπτος

Τα σύνορα με την Αίγυπτο πέρασαν τα ασθενοφόρα που μετέφεραν τα 28 πρόωρα μωρά από το νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με εικόνες και βίντεο που ήρθαν στην δημοσιότητα. 

Τα νεογέννητα απομακρύνθηκαν χθες, Κυριακή από το νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα, όπου αρκετά άλλα μωρά έχασαν τη ζωή τους εν μέσω κατάρρευσης των ιατρικών υπηρεσιών, εν μέρει εξαιτίας των διακοπών στη ηλεκτροδότηση όταν εξαντλήθηκαν τα καύσιμα.

Συνολικά 31 πρόωρα βρέφη απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο αυτό, ωστόσο τα 28 έφθασαν στην Αίγυπτο. Τρία από τα μωρά έχουν παραμείνει στη Γάζα επειδή οι οικογένειες δύο από αυτά θέλουν να παραμείνουν εκεί για «προσωπικούς λόγους» και επειδή ένα τρίτο είναι αγνώστων στοιχείων. Ιατρικός εκπρόσωπος είπε στο BBC ότι τα μωρά που παρέμειναν στη Γάζα ήταν σε σταθερή κατάσταση.

Η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τη μεταφορά των 28 πρόωρων μωρών.

