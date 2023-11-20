Το ποσοστό ανεργίας στο Ισραήλ ανήλθε σε σχεδόν 10% τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία μετά το ξέσπαμα του πολέμου με την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, που έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι ζούσαν κοντά στο σύνορο με τη Γάζα.

Το ποσοστό ανεργίας τον περασμένο μήνα ήταν τσαθερά στο 3,4%.

Αλλά λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη προσωρινή απώλεια θέσεων εργασίας, το ποσοστό ανήλθε σε 9,6% τον Οκτώβριο καθώς 428.400 άνθρωποι ήταν άνεργοι έναντι 163.600 τον Σεπτέμβριο, πριν δηλαδή από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς.

Στον απόηχο της επίθεσης σχεδόν 400.000 Ισραηλινοί κλήθηκαν ως έφεδροι και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 80.000 Ισραηλινοί έλαβαν άδεια άνευ αποδοχών τις τελευταίες εβδομάδες.

Το ποσοστό απασχόλησης τον Οκτώβριο έπεσε στο 56,5% από 61,1%.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι εξαιτίας του πολέμου χρειάστηκε να προβεί σε αλλαγές στην έρευνά της για το εργατικό δυναμικό τον περασμένο μήνα με σχεδόν καμία συνέντευξη να μην έχει πραγματοποιηθεί την εβδομάδα μετά την επίθεση, ενώ όλες τις συνεντεύξεις που ακολούθησαν έγιναν τηλεφωνικώς και όχι δια ζώσης.

Ανέφερε ακόμη ότι δεν ερωτήθηκαν πολίτες από τις κοινότητες εκείνες που βρίσκονται εντός επτά χιλιομέτρων από την Λωρίδα της Γάζας και ότι το ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα έπεσε στο 55,3% από 66.9% που ήταν τον Σεπτέμβριο.

Το χαμηλό ποσοστό ανεργίας στο Ισραήλ υποστήριζε την οικονομική ανάπτυξη, αλλά με τόσο πολλούς πολίτες με άδεια άνευ αποδοχών ή άνεργους, η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο και να αναπτυχθεί κατά το λιγότερο του αναμενόμενου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

