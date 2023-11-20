Η ιταλική δικαιοσύνη ανακοινώνει σήμερα την απόφασή της στην δίκη 322 κατηγορουμένων ως μελών της Ντρανγκέτα, της ισχυρότερης μαφίας της ιταλικής χερσονήσου που διατηρεί το μονοπώλιο σχεδόν της διακίνησης κοκαΐνης στην Ευρώπη.

Συνολικά, 5.000 χρόνια φυλάκισης προτείνονται κατά των 322 κατηγορούμενων, νονών και υφισταμένων της καλαβρέζικης μαφίας, καθώς και συνεργών, δημόσιων λειτουργών, εκλεγμένων αξιωματούχων και υψηλόβαθμων αστυνομικών.

Με έδρα την Καλαβρία, φτωχή περιοχή της νότιας Ιταλίας, η Ντρανγκέτα είναι η πλουσιότερη και η ισχυρότερη από τις ιταλικές μαφίες, την σισιλιάνικη Κόζα Νόστρα και την ναπολιτάνικη Καμόρα.

Με παρουσία σε σαράντα περίπου χώρες, ασκεί στον τόπο καταγωγής της ασφυκτικό έλεγχο, διεισδύοντας και διαφθείροντας την δημόσια διοίκηση και επιβάλλοντας την σιδηρά της θέληση στον πληθυσμό.

Από τον Ιανουάριο του 2021 οπότε και ξεκίνησε η δίκη-μαμούθ της Ντράνγκετα, τρεις δικαστές άκουσαν επί χιλιάδες ώρες τις καταθέσεις των μαρτύρων, στους οποίους περιλαμβάνονται και μία πενηντάδα μεταμελημένοι μαφιόζοι που συνεργάστηκαν με την δικαιοσύνη, σχετικά με τις δραστηριότητες της οικογένειας Μανκούζο και των συνεργατών της, μίας σημαντικής φατρίας της Ντράνγκετα που ελέγχει την επαρχία του Βίμπο Βαλέντια.

Ο «νονός» της επαρχίας Βίμπο Βαλέντια, ο Λουίτζι Μανκούζο, 69 ετών, συνελήφθη το 2019 και δικάζεται χωριστά.

«Εκκωφαντική σιωπή»

Η δίκη, που διεξάγεται σε καταφύγιο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη Λαμέτσια Τέρμε, είναι η σημαντικότερη δίκη κατά της μαφίας τα τελευταία 30 χρόνια.

Τα κατηγορητήρια ποικίλα: σύσταση συμμορίας, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμός, τοκογλυφία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος...

Κατά την διάρκεια της δίκης, οι κατηγορούμενοι περιέγραψαν με λεπτομέρειες τους μηχανισμούς βίας της Ντράνγκετα, την άσκηση της εξουσίας της επί του τοπικού πληθυσμού, τους εκβιασμούς, την νόθευση των διαγωνισμών και των εκλογών, τους τρόπους απόκτησης όπλων.

Αποκάλυψαν μυστικά για τις αποθήκες όπλων σε νεκροταφεία ή τα ασθενοφόρα που χρησιμεύουν στην μεταφορά ναρκωτικών και τον τρόπο με τον οποίο το δημοτικό νερό υπεξαιρείται για την άρδευση των φυτειών της μαριχουάνας.

Σήμερα το πρωί, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ένας επιχειρηματίας, θύμα της μαφίας, έφθασε όπως κάθε εβδομάδα από την έναρξη της δίκης για να εκφράσει την υποστήριξή του «σε εκείνους που μας βοηθούν να απελευθερωθούμε, τους δικαστές και εισαγγελείς».

Ο 67χρονος Ρόκο Μαντζάρντι δήλωσε όμως στο AFP ότι λυπάται για την «εκκωφαντική σιωπή» των ιταλικών μέσων ενημέρωσης για την δικαστική υπόθεση και την απουσία απλών πολιτών από το ακροατήριο.

Πολυεθνική του εγκλήματος

Οσοι αντιτίθενται στην μαφία απειλούνται, εξοντώνονται. Ανακαλύπτουν στο κατώφλι τους νεκρά γατάκια ή κεφάλι κατσίκας ή δελφινιού. Αυτοκίνητα πυρπολούνται, βιτρίνες καταστημάτων καταστρέφονται. Ορισμένοι ξυλοκοπούνται ή δέχονται πυρά. Αλλοι, απλώς εξαφανίζονται για πάντα.

Σε μία ένδειξη της διείσδυσης της Ντρανγκέτα στην νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, διευθυντές εταιρειών, δήμαρχοι και δημόσιοι λειτουργοί, ανάμεσά τους και ένας υψηλόβαθμος αστυνομικός, κάθονται στο εδώλιο.

Ενας από τους γνωστότερους είναι ο 70χρονος δικηγόρος Τζιανκάρλο Πιτέλι, πρώην βουλευτής και γερουσιαστής του κόμματος Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ποινή 17 ετών κάθειρξης επισείεται για τον ρόλο του ως μεσάζοντα ανάμεσα στην καλαβρέζικη μαφία και τον πολιτικό κόσμο της Ιταλίας.

Υποτιμημένη αρχικά, η Ντρανγκέτα αναπτύχθηκε διακριτικά και σιωπηλά επί σειρά δεκαετιών, την ώρα που οι αρχές επικέντρωναν όλες τους τις προσπάθειες στην Κόζα Νόστρα, την σισιλιάνικη μαφία που περιγράφεται στην ταινία «Ο Νονός».

Αλλωστε, η πρώτη δίκη-μαμούθ κατά της μαφίας της Σικελίας έγινε στο Παλέρμο το 1986 και κατέληξε στην καταδίκη 338 μαφιόζων.

Σήμερα, οι ειδικοί θεωρούν ότι η Ντράνγκετα, που απαρτίζεται από 150 περίπου καλαβρέζικες φαμίλιες, έχει ετήσιο τζίρο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με την βοήθεια της Ιντερπόλ, η Ιταλία κατάφερε τα τελευταία χρόνια να σφίξει τον κλοιό γύρω από το εγκληματικό δίκτυο ωθώντας τις αστυνομίες σε ολόκληρο τον κόσμο να εντοπίσουν τις δραστηριότητες της Ντρανγκέτα στο έδαφός τους και να τις καταδιώξουν.

Αλλά, παρά τις τεράστιες διαστάσεις της, η δίκη δεν αναμένεται να διαταράξει τις δραστηριότητές της Ντράνγκετα, λένε οι ειδικοί.

«Δεν πιστεύω ότι μία αστυνομική επιχείρηση αρκεί για να καταστρέψει την Ντράνγκετα», λέει ο Αντόνιο Νικάζο που θεωρεί ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες: απασχόληση, εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπιών. «Αυτά έχουμε ανάγκη για να επιτεθούμε σε μία εγκληματική οργάνωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

