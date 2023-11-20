Μειώσεις φόρων προανήγγειλε ο Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μειώσεις φόρων προανήγγειλε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ σε ομιλία του δύο ημέρες πριν από την παρουσίαση του ενδιάμεσου προϋπολογισμού.

Για την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η λεγόμενη «φθινοπωρινή δήλωση» του Υπουργού Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, με ανακοινώσεις οικονομικών μέτρων στο μέσο του οικονομικού έτους που στη Βρετανία αρχίζει τον Απρίλιο.

Ο κ. Σούνακ είπε ότι θέλει περικοπές φόρων και ότι εξ αρχής έλεγε πως αυτό θα καθίστατο δυνατό όταν θα υποχωρούσε πληθωρισμός, που πριν από έναν χρόνο είχε φτάσει στο 11,1%.

Τα στοιχεία για τον φετινό Οκτώβριο έδειξαν πως η τιμή του πληθωρισμού έχει υποχωρήσει πλέον στο 4,6%.

«Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την επόμενη φάση και να στρέψουμε την προσοχή μας στις περικοπές φόρων», είπε ο κ. Σούνακ, ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα μεγάλης μερίδας βουλευτών του κόμματός του.

Ο κ. Χαντ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι έρχεται μείωση, μεταξύ άλλων, στο φόρο εισοδήματος. Ο πρωθυπουργός πάντως σημείωσε πως δε θα γίνουν όλες επί μειώσεις μαζί και ότι η κυβέρνηση πρέπει να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Ο κ. Σούνακ τόνισε επίσης τη σημασία της ενεργειακής ασφαλείας της χώρας. Είπε πως ενώ οι ανάγκες για στροφή σε πράσινη ενέργεια καλύπτονται, η χρήση ορυκτών καυσίμων χρειάζεται να παραμείνει στο μίγμα της παραγωγής ενέργειας στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.