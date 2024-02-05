Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία, τον πρώτο του σταθμό σε μια νέα περιοδεία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εξομάλυνσης μεταξύ του σουνιτικού βασιλείου και του Ισραήλ, καθώς και να συμβάλει σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας.

Αυτή είναι η πέμπτη περιοδεία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην περιοχή μετά την πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το ταξίδι αυτό του Μπλίνκεν έρχεται σε μια τεταμένη στιγμή εν μέσω των αμερικανικών επιδρομών κατά πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Συρία, στο Ιράκ και στην Υεμένη, ως απάντηση σε επίθεση με drone την περασμένη εβδομάδα στην Ιορδανία που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες.

Ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί επίσης την Αίγυπτο, το Κατάρ και το Ισραήλ αργότερα αυτή την εβδομάδα με την επιδίωξη να συνεισφέρει να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την κήρυξη ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων.

Στο Ριάντ, ο Μπλίνκεν αναμένεται να συναντηθεί με τον ντε φάκτο ηγέτη του βασιλείου, τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καθώς και με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, τον υπουργό Εξωτερικών Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

