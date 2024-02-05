Διπλωματικός μαραθώνιος Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή εν μέσω φόβων για εξάπλωση της σύγκρουσης

Επιστρέφει για πέμπτη φορά στη Μέση Ανατολή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, συνεχίζοντας τον διπλωματικό μαραθώνιο που έχει ξεκινήσει από την ημέρα της έναρξης του πολέμου στη Γάζα σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης.

Στο τετραήμερο ταξίδι του, ο Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, το Κατάρ, το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη. Στόχος του είναι εν μέρει να «συνεχίσει να εργάζεται για να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, «θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τους εταίρους με επίκεντρο την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή στο πλαίσιο της οποία θα εξασφαλίζεται ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους».

Ο πιο άμεσος στόχος, ωστόσο, είναι η διασφάλιση μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των περισσότερων από 100 ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από τη Χαμάς, αλλά και μία περίοδο εκεχειρίας ώστε να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα.

Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Άντονι Μπάιντεν, δήλωσε την Κυριακή ότι η διασφάλιση της παροχής περισσότερης βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα θα αποτελέσει «ύψιστη προτεραιότητα» για τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στο ταξίδι του, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων με την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν πρόσβαση σε τροφή, φάρμακα, νερό, καταφύγιο και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι να γίνει αυτό», είπε ο ίδιος στο CBS.

Πρόκειται για το πέμπτο ταξίδι του Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου. Ο Γάλλος ομόλογός του, Stéphane Séjourné, έχει ξεκινήσει επίσης μια περιοδεία στη Μέση Ανατολή, κάνοντας την πρώτη του στάση την Κυριακή στην Αίγυπτο.



