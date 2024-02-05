Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί σε ρωσικό πλήγμα στη Χερσώνα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Δευτέρα και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε ρωσικό χτύπημα στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας Ρομάν Μρότσκο.

«Τρεις από τους νεκρούς είναι άνδρες ηλικίας 45 και 50 ετών, που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, και (η τέταρτη είναι) μία γυναίκα που βρισκόταν στον δρόμο την ώρα της επίθεσης», ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο αξιωματούχος συνόδευσε το μήνυμά του με βίντεο που δείχνει ένα εντελώς καμένο αυτοκίνητο και αυτό που μοιάζει να είναι το σημείο του πλήγματος λίγα μέτρα πιο μακριά.

«Ένας ακόμα άνδρας τραυματίστηκε. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται», ανέφερε ο Μρότσκο, καταγγέλλοντας μια νέα ρωσική επίθεση στη Χερσώνα προκειμένου «να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άμαχοι».

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ολεξάντρ Προκούντιν, η γυναίκα που σκοτώθηκε ήταν 66 ετών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο δημοσίευσε από την πλευρά του βίντεο που δείχνει πυροσβέστες να προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες σε ένα αυτοκίνητο που καιγόταν ολοσχερώς.

Η πόλη Χερσώνα, στο νότιο τμήμα της χώρας, βρισκόταν υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού για πολλούς μήνες το 2022 πριν από την υποχώρησή τους τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς στην αντίπερα όχθη του ποταμού Δνείπερου, με το κάθε στρατόπεδο να ελέγχει πλέον από μία όχθη. Η περιοχή αποτελεί συχνά στόχο ρωσικών βομβαρδισμών.

Αυτό το φονικό πλήγμα έρχεται δύο ημέρες ύστερα από βομβαρδισμό, για τον οποίο η Μόσχα κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό και ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους, σύμφωνα με τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στο Λισιτσάνσκ, μια κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη στην ανατολική Ουκρανία.

