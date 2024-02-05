Συνεχίζεται η... οδύσσεια για 14.000 πρόβατα και 1.500 βοοειδή που μεταφέρει εδώ και σχεδόν ένα μήνα το πλοίο MV Bahijah, και το οποίο είχε εγκαταλειφθεί μεσοπέλαγα, ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας.

Το πλοίο MV Bahijah απέπλευσε από την Αυστραλία με προορισμό το Ισραήλ στις 5 Ιανουαρίου, αλλά δεν πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του πορεία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας εξαιτίας της απειλής των Χούθι της Υεμένης.

Ετσι, κλήθηκε από την αυστραλιανή κυβέρνηση να επιστρέψει και πεερίμενε επί μια εβδομάδα στα ανοικτά μέχρι να αποφασίσει η κυβέρνηση αν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του.

Σήμερα, η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αρνήθηκε αίτημα του κτηνοτρόφου εξαγωγέα που έχει μισθώσει το πλοίο να στείλει τα ζώα στο Ισραήλ μέσω του περίπλου της Αφρικής, μια διαδρομή που θα διαρκέσει ένα μήνα.

Australia’s live export regulator has just announced that it has REJECTED an application to re-export thousands of sheep & cattle trapped on MV Bahijah after a month at sea.



This is not a ‘win’ but a reprieve.



But for now, we take a breath & we work on next steps. Stay tuned. pic.twitter.com/eLZI7h1U80 — Animals Australia (@AnimalsAus) February 5, 2024

Τα ζώα επιβαίνουν στο πλοίο εδώ και ένα μήνα, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από υπέρμαχους των δικαιωμάτων των ζώων που παρομοιάζουν την μεταχείρισή τους με βασανιστήρια.

Day 32 of the latest live export crisis: thousands of animals STILL remain trapped inside the MV Bahijah.

Official reports of hundreds of "healthy" cattle unloaded from the ship on Friday night have been followed by claims that some of these animals have since died. pic.twitter.com/xaRs0DxkPq — Animals Australia (@AnimalsAus) February 5, 2024

Το υπουργείο Γεωργίας δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στους λόγους της αρνητικής απόφασής του, αλλά σημείωσε ότι η κατάσταση της υγείας των ζώων παραμένει καλή.

Ωστόσο, πολλά από τα εκατοντάδες βοοειδή που εκφορτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες και μπήκαν σε καραντίνα, πέθαναν το Σαββατοκύριακο.

“The department confirmed some of the several hundred cattle unloaded from the MV Bahijah on Friday… had also died over the weekend.”



The Department also wants us to think the remaining animals on the ship are in good health. 🤨 https://t.co/Zrywib6EJQ — Animals Australia (@AnimalsAus) February 4, 2024

«Τα επόμενα βήματα για τα ζώα που επιβαίνουν στο πλοίο είναι εμπορικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο εξαγωγέας. Το υπουργείο είναι έτοιμο να αξιολογήσει την όποια μελλοντική αίτηση», αναφέρει το υπουργείο.

Ένα άλλο πλοίο που μετέφερε περίπου 60.000 ζώα απέπλευσε από την Αυστραλία την περασμένη εβδομάδα με προορισμό το λιμάνι Άκαμπα της Ιορδανίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Αυστραλία είναι μεγάλος εξαγωγέως ζώντων ζώων και τον περασμένο χρόνο μετέφερε περισσότερα από μισό εκατομμύρια πρόβατα και μισό εκατομμύριο βοοειδή.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαγορεύσει τις εξαγωγές ζώντων προβάτων μέσα στα επόμενα χρόνια.



Πηγή: skai.gr

